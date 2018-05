Salvini prepara il piano B | ' Così può saltare tutto'

M5s-Lega - Faraone (Pd) : “Nostri provvedimenti verranno rimpianti. Salvini e Di Maio? Preparano i cannoni” : “Governo M5s-Lega? Dopo ieri è sempre più lontano. Ora Salvini e Di Maio stanno preparando i cannoni. Hanno organizzato gazebo e voto on line in questo fine settimana con l’idea di bocciare i punti dell’altro”. Così a Coffee Break (La7) il senatore del Pd, Davide Faraone, commenta la situazione politica attuale, paragonando Salvini e Di Maio a Tsipras. E aggiunge: “Salvini e Di Maio non hanno più alibi, perché, se ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio e Salvini preparano voto online e gazebo (15 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Di Maio e Salvini sono ancora distanti sul patto per il governo e chiedono tempo a Mattarella, preparandosi a consultare la base

Trattativa M5S-Lega - Salvini prepara il piano B e chiama Berlusconi : La telefonata parte da Milano e arriva ad Arcore. È quella di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi: 'Presidente, sono molto contento per la riabilitazione e per la candidabilità'. E Silvio: 'Grazie ...

DI MAIO - "NESSUN VETO SU BERLUSCONI. DIALOGO CON Salvini"/ Giorgetti 'prepara' Governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di MAIO e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini

Matteo Salvini - la telefonata di Giancarlo Giorgetti : 'Preparati - Mattarella potrebbe chiedertelo' : Una telefonata serale. Così Giancarlo Giorgetti , il 'mediatore' della Lega, ha avvisato Matteo Salvini che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Dopo le consultazioni-flop di ...

Di Maio disorientato. La prova di forza con Salvini viene respinta - prepara nuovo appello ai dem : Manda messaggi, guarda continuamente le agenzie di stampa che scorrono sul suo telefonino, riflette e studia le prossime mosse quasi spiazzato dalla compattezza, almeno in apparenza, ritrovata dal centrodestra. Luigi Di Maio, all'indomani delle consultazioni si allontana da Roma su un treno direzione Ivrea, dove sabato si terrà la seconda edizione del 'Sum' dedicato a Gianroberto Casaleggio, consapevole che per il momento i rapporti con ...

Consultazioni - Padellaro : "Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella" : Alla vigilia delle Consultazioni per la formazione del Governo, Antonio Padellaro ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , La7 , dice la sua: "Salvini e Di Maio non so se faranno un nuovo governo, ma è ...

I due eserciti si preparano a prima sfida per le Camere : Di Maio oggi con i suoi - Salvini mercoledì : Iniziate le grandi manovre in vista dell'insediamento venerdì del nuovo Parlamento. Il leader M5s incoraggia i suoi senatori, passati da 35 a 112, oggi impegnati nelle procedure di registrazione -