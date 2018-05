Salvini ora teme l’asse tra Conte e il Quirinale 

CONSULTAZIONI PREMIER CONTE : TOTOMINISTRI GOVERNO M5S-LEGA/ Blindato Savona - Salvini : "Ora da parole a fatti" : GOVERNO Lega-M5s, TOTOMINISTRI del PREMIER Giuseppe CONTE: ultime notizie e CONSULTAZIONI oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:23:00 GMT)

Salvini ancora in campagna elettorale. Bruxelles : valuteremo il governo dai fatti non dalle parole : 'Valutiamo i governi sulla base di azioni non di parole'. Margaritis Schinas, portavoce del.a Commissione Ue, ha capito il gioco degli annunci e della rissa che è in atto in Italia e non si presta a ...

Governo - il pronostico di Mentana : “Ecco i nomi dell’esecutivo : Giorgetti - Di Maio - Salvini e Spadafora…” : Il Direttore del TgLa7 Enrico Mentana dichiara quello che, con tutta probabilità, potrebbe essere l’esecutivo del nuovo Governo stando a “fonti accreditate” L'articolo Governo, il pronostico di Mentana: “Ecco i nomi dell’esecutivo: Giorgetti, Di Maio, Salvini e Spadafora…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ora Freccero tifa Salvini : "Sono diventato patriota e sovranista" : 'È iniziato il cambiamento. E sono diventato patriota, per abbattere la Germania. Sono diventato patriota e sovranista. Dobbiamo prenderci la rivincita su questa Germania che ha dominato. Per questo ...

Alle 19.20 Conte incaricato premier. La Meloni attacca ancora Salvini : Volano gli stracci nel centrodestra. “Non è vero semplicemente perché Salvini non me lo ha mai chiesto. L’unico via libera

Botta e risposta Salvini-Fornero : "Ossessionato" - "Ancora parla?" : Peraltro stamattina la Fornero aveva parlato anche della possibilità che Paolo Savona , noto per le sue posizioni anti euro, possa arrivare al ministero dell'Economia : ' Ha un curriculum ricco e ...

Sondaggi Politici Elettorali : Centrodestra al 40%/ Salvini cala dopo Governo con M5s : -1 - 4% Lega in 7 giorni : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) . la Lega passa da un 23,2% all’attuale 21,8%, perdendo in una sola settimana ben l’1,4% su scala nazionale. Guadagna, anche se pochissimo (0,7%) Forza Italia, mentre rimangono uguali sia FdI (4,8%) che NcI (0,6%): l’intero Centrodestra dunque passa da un ...

Salvini : ora basta - o si parte o si vota : 20.31 "Noi abbiamo fatto tutto il lavoro e gli sforzi possibili, siamo pronti. Non c'è tempo da perdere:o si cambia l'Italia, o si vota". Lo sottolinea Salvini, leader della Lega, in diretta Facebook. E insiste: squadra e programma "ci sono". "Se qualcuno non può o non vuole, ce lo dica". E difende la scelta di Savona al Mef: "Non è gradito all'establishment, ma è un esperto, con una base solida di formazione. Ha il 'torto' di aver detto che ...

Governo - Meloni : “Conte? Un altro Monti : non lo sosteniamo. Salvini è caduto nella trappola del M5s - ora isolato” : “Se fosse confermato alla presidenza del Consiglio il signor Giuseppe Conte, Fratelli d’Italia non potrebbe sostenere questo Governo. I cittadini che hanno votato centrodestra si ritrovano un altro Mario Monti, espressione del M5s, di sinistra dichiarato e amico di Napolitano e della Boschi”. A dirlo è Giorgia Meloni, deputata e presidentessa di FdI, su un eventuale appoggio del suo partito all’esecutivo gialloverde. ...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Fiducia Leader - balzo di Salvini al 44% : cala Di Maio - crolla Renzi : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:17:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Rampelli : “Incontro con Salvini? Fratelli d’Italia non entra in maggioranza” : “Fdi in maggioranza? Mi sembra di no, non abbiamo partecipato a nulla, né alla stesura del contratto di Governo né alla scelta del presidente del Consiglio, che mi pare sia un esterno, di area M5S, non eletto dai cittadini”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Fabio Rampelli, commenta l’incontro avvenuto stamani tra il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo ...

Governo : Salvini - non vediamo l’ora di partire : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Non vediamo l’ora di partire, vogliamo passare dalle parole ai fatti”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, non vediamo l’ora di partire sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Maio : 'Indicato nome a Mattarella. Ora inizia la terza Repubblica'. Ora Salvini al Quirinale : E sul tavolo emergono due nodi delicati, legati all'Economia e alla Difesa. 'C'è una differenza di visione con il Colle', spiega chi sta seguendo una trattativa che vede la Lega puntare, oltre che al ...

Di Maio : «Indicato nome a Mattarella. Ora inizia la terza Repubblica». Ora Salvini al Quirinale : «Credo che oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome al presidente della Repubblica che può portare avanti il contratto di governo». Lo...