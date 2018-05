Salvini non vuole mollare «È il nome migliore» E in vista del Viminale incontra

La Lega se ne infischia : nonostante il richiamo del Colle - Salvini non cede su Savona. E ha l'accordo con M5s : "Noi abbiamo dato un suggerimento, facciamo solo delle proposte...". Nella ressa delle telecamere Matteo Salvini prima minimizza, poi fa una pausa e infine si lascia andare al noto refrain: "Non capisco come si possa dire no a Savona...". E' pomeriggio, intorno alla Camera il clima è teso, quasi soffocante. Non solo per la temperatura estiva arrivata all'improvviso, ma perché poche ore prima dal 'Colle più alto' è ...

Governo - Salvini : “Convinceremo FI e FdI non con poltrone - ma con progetti”. E va via senza rispondere : “Siamo convinti che sapremo conquistare l’appoggio anche degli amici del centrodestra, non con i posti ma con i progetti”. Così Matteo Salvini, segretario della Lega, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Lasciamo al professor Conte l’onore e l’onere di proporre a chi di dovere nomi e ruoli di chi si farà carico di realizzare quello che gli italiani aspettano”, ha poi ...

Governo : Salvini - vogliamo fare infrastrutture - non smontarle : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Ottimo confronto con Giuseppe Conte. Idee, proposte, un mondo diverso rispetto a quello che leggiamo su qualche giornale, si parla del futuro della gente fuori del palazzo. Ci siamo confrontati su come realizzare il programma: si parla di tasse, pensioni, giovani, lavoro, immigrazione, infrastrutture da fare e non da smontare”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier ...

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Siamo convinti che sapremo conquistare" l'appoggio "anche degli amici del centrodestra, non con i posti ma con i progetti". Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.

Meloni - affondo su Salvini : "Non escludo in futuro di chiamarlo 'traditore'" : Doppio affondo da parte di Giorgia Meloni all'alleato Matteo Salvini. Dopo aver chiuso alla possibilità di vedere Fratelli d'Italia nella maggioranza di governo giallo-verde, ora si spinge più in là arrivando a "non escludere" di poter considerare il leader del Caroccio un "traditore".Ecco. Traditore. Parola che ricorre da qualche giorno (ieri Berlusconi ha risposto "no" a chi gli chiedeva se Salvini andava considerato tale") e che oggi ha fatto ...

Salvini : Savona è il meglio - da noi proposte non diktat : Roma, 24 mag. , askanews, Paolo Savona è 'il meglio', per Matteo Salvini, ma nessuno ha imposto 'diktat'. Il leader della Lega lo ha detto intervistato da Tg La7 a margine della Camera. 'Vi sembriamo ...

Salvini non cede su Savona - l’irritazione di Mattarella : «Niente diktat al premier e al Quirinale» : La preoccupazione del Colle è che si stia cercando di limitare l’autonomia del presidente del Consiglio incaricato e, di conseguenza, del presidente della Repubblica nell’esercizio delle loro prerogative

Salvini ancora in campagna elettorale. Bruxelles : valuteremo il governo dai fatti non dalle parole : 'Valutiamo i governi sulla base di azioni non di parole'. Margaritis Schinas, portavoce del.a Commissione Ue, ha capito il gioco degli annunci e della rissa che è in atto in Italia e non si presta a ...

Salvini conferma nome Paolo Savona a Economia : ai tavoli europei non per sfasciare ma ricostruire : Matteo Salvini conferma che l'economista Paolo Savona è il ministro designato da Lega e M5S per l'Economia.

Governo - Salvini : 'Qualcuno non vuole Savona all'Economia - lui non sfascia ma rimette in moto' : 'Pare che qualcuno non voglia Savona ministro dell'Economia, uno apprezzato, che ha già fatto il ministro per l'industria, ha lavorato con imprese...