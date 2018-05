Salute mentale | la Regione Lazio | “Gestione degli interventi d’intesa con il 118”

Video dell’omaggio ad Avicii ai Billboard Awards 2018 con Halsey e Chainsmokers - un invito a curare “la Salute mentale” : A un mese esatto dalla tragedia che ha scosso il mondo della musica con la sua morte a soli 28 anni, non poteva mancare un omaggio ad Avicii ai Billboard Awards 2018. Ci hanno pensato Halsey e i Chainsmokers ad interrompere per un attimo l'atmosfera glamour e goliardica della cerimonia di premiazione in scena domenica 20 maggio per onorare il defunto dj svedese, morto ad aprile in circostanze ancora misteriose per un apparente suicidio ...

L’aborto minaccia la Salute mentale della donna? : (Foto: Getty Images) “…le stesse donne che lo praticano [l’aborto, nda], o meglio che lo subiscono, sono anch’esse ‘uccise’ nella loro intimità psichica e fisica. Più passano gli anni e più le ricerche scientifiche rendono nota l’entità drammatica dei traumi post-abortivi”. L’affermazione potrebbe non suonare nuova. Campeggia nel post che dalla pagina Facebook di Citizen Go ha lanciato la campagna ...

La pratica giapponese del Forest Bathing fa bene alla Salute fisica e mentale : ecco i luoghi più immersivi d’Italia : È una sensazione rigenerante, che ti fa sentire bene. Immergersi in un bosco e viverne colori, odori, sensazioni, suoni, è un beneficio per la mente e il corpo. In Giappone “farsi un bagno nel verde” è una vera e propria pratica di benessere con percorsi dedicati, che dal paese del Sol Levante si sta diffondendo in diverse zone del mondo. Il Forest Bathing, che in giapponese si dice Shinrin-Yoku, cioè “trarre giovamento dall’atmosfera dei ...

Lady Gaga popstar impegnata - dalla campagna per la Salute mentale con Harry e William all’aiuto ad una coppia LGBT : Negli ultimi anni Lady Gaga ha dimostrato continuamente di essere impegnata su più fronti in battaglie che le stanno a cuore, da quelle meramente politiche col sostegno a Hillary Clinton nella corsa alle presidenziali contro Trump a quelle di stampo sociale come l'iniziativa che sta portando avanti insieme ad altri celeberrimi testimonial come i membri della famiglia reale inglese. Lady Gaga ha partecipato ad una campagna volta a promuovere ...

Lady Gaga - Judi Dench e i principi inglesi insieme per la Salute mentale : Nobiltà di sangue e di spettacolo insieme per il messaggio sulla consapevolezza della salute mentale. Heads Together è il nome della campagna portata avanti dai reali inglesi a cui si sono unite anche Lady Gaga e Judi Dench. La cantante e l’attrice hanno prestato la loro voce al messaggio radiofonico in cui i reali hanno invitato tutti a parlare dei problemi mentali perché «anche i principi hanno momenti ...

40 anni della Legge Basaglia : a Casalecchio la 3 giorni della Salute Mentale : La presentazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale youtube della Casa della Conoscenza. Si continua venerdì 18 maggio, alle 17 presso lo spazio ECO in Via dei Mille, con I 40 anni ...

Salute mentale - più di 20 milioni di pazienti negli ultimi 40 anni. Ma mancano risorse : (Foto: Pixabay) Nel 2016, in Italia più di 800mila persone sono stati assistite per problemi psichiatrici nei Dipartimenti di Salute mentale (Dsm), di cui ben 310 mila persone hanno avuto accesso a questi servizi per la prima volta nella loro vita. Sono solo alcuni dati resi noti nel Rapporto sulla Salute mentale relativo all’anno 2016, appena divulgato dal Ministero della Salute. I dati (qui una sintesi) arrivano alla vigilia del ...

Salute mentale : 40 anni dalla chiusura degli ospedali psichiatrici : Compie 40 anni la legge 180, conosciuta come “Legge Basaglia”, che decretò l’abolizione degli ospedali psichiatrici in Italia. In occasione del quarantennale, l’Asl Roma 2 ha organizzato, giovedì 10 maggio prossimo, in collaborazione con la Consulta Dipartimentale per la Salute mentale Asl Roma 2, una giornata d’incontro con i cittadini, dalle ore 11 alle ore 16, presso i Centri di Salute mentale e i Centri Diurni ...

Salute mentale - legge 180 compie 40 anni. Open day alla Asl Roma2 : Roma, 5 mag. , askanews, compie 40 anni la legge 180, conosciuta come 'legge Basaglia', che decretò l'abolizione degli ospedali psichiatrici in Italia. In occasione del quarantennale, l'Asl Roma 2 ha ...

Roma Lo Spiraglio. FilmFestival della Salute mentale : Diretto da Federico Russo e Franco Montini, rispettivamente per la parte scientifica ed artistica, Il festival ha lo scopo di raccontare il mondo della salute mentale nelle sue molteplici varietà, ...

Gravidanza : il consumo di alcol - anche saltuario - è collegato a problemi per la Salute mentale dei figli : Comunemente si ritiene che, durante la Gravidanza, la futura madre interrompa il consumo di alcol, così come raccomandato dai dottori. “Ma non è sempre così per le bevitrici abituali. Le donne in dolce attesa potrebbero anche pensare che bere in maniera discontinua sia meno dannoso che bere ogni giorno”, spiega la Dott.ssa Carla Cannizzaro, dell’Università di Palermo, che ha condotto uno studio per analizzare le conseguenze del consumo materno ...

Salute mentale : bere più acqua potrebbe aiutare gli anziani a migliorare i benefici dell’attività fisica : È stato dimostrato che la disidratazione riduce le performance atletiche e la funzione cerebrale nei giovani, ma si sa ancora poco sui suoi effetti sulle popolazioni più anziane. “Gli adulti di mezza età e i più anziani spesso mostrano una ridotta percezione della sete, che li pone a rischio di disidratazione e che di conseguenza può ridurre i benefici dell’attività fisica legati alla Salute cognitiva”, ha scritto in una dichiarazione un team di ...

Salute mentale : frutta e verdura fresca per risultati migliori : frutta e verdura fresca contribuiscono maggiormente alla Salute mentale rispetto a frutta e verdura cotte, in scatola o lavorate. Questi sono i risultati di uno studio condotto dall’University of Otago su oltre 400 giovani di 18-25 anni provenienti da Nuova Zelanda e Stati Uniti. È stata scelta questa fascia di età poiché i giovani solitamente hanno il consumo più basso di frutta e verdura tra tutte le fasce di età e sono ad alto rischio di ...

La sicurezza degli operatori di Salute mentale : corso a Ragusa : La problematica è stata trattata nel corso di un percorso formativo organizzato nell'ambito del dipartimento di salute mentale