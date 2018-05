Salute | in un anno +8% di farmaci contro l’ansia

Ecco perché stalkerare l'ex su Facebook può rivelarsi dannoso per la tua Salute : L'uso dei social network, si sa, porta vantaggi e svantaggi nelle nostre vite. Un innegabile incremento delle connessioni sociali, sì, ma anche l'aumento di depressione e il rischio di minare il nostro benessere. Una delle situazioni più comuni che può portare angoscia oggi è dover affrontare la fine di una storia ai tempi di Facebook. La vita del nostro ex è lì a portata di click: il profilo Facebook ...

Salute : ricercatori fanno ‘danzare’ le cellule del cuore in provetta : Grazie a un supporto in grafene che riesce a modulare la luce, un gruppo di ricercatori della University of California e’ riuscita a far muovere a comando cellule cardiache sviluppate in provetta. La nuova tecnica, descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Science in Advance, e’ stata messa a punto da un gruppo di lavoro guidato da Alex Savchenko, PhD, ricercatore nel Dipartimento di Pediatria della UC San Diego School of ...

Eni : Descalzi - in Basilicata priorità Salute e ambiente - investiamo 30 mln l'anno : Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "In Basilicata e in Val d'agri per l'Eni è prioritaria la salute della popolazione, la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale. investiamo mediamente 30 milioni di euro l'anno e 5 mln l'anno per il monitoraggio ambientale". Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudio Descalz

Salute : relazioni pericolose fra diabete e bocca ma 6 su 10 non lo sanno : Milano, 9 mag. , AdnKronos Salute, - Le 'relazioni pericolose' fra diabete e bocca sono dimostrate dalla scienza, ma sconosciute a 6 italiani su 10 che convivono con la malattia del sangue dolce: solo il 42% dei pazienti è consapevole del legame e il 49% non ha mai ricevuto informazioni sul tema. Eppure ...

Salute : noci fanno bene al cuore e riducono il rischio di cancro perché agiscono sul microbioma : Un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Illinois ha pubblicato uno studio sul The Journal of Nutrition, secondo cui le noci sono salutari e riducono il rischio di ammalarsi di cancro al colon-retto perché agiscono sul microbioma intestinale: le noci sono ricche di fibre che agiscono sul microbioma intestinale, aiutando i batteri a svolgere il loro ruolo. “Abbiamo scoperto che quando si consumano le noci aumenta i microbi ...

Diete e terapie - le false notizie fanno molto male alla Salute : Sonoquei titoli «urlati» sui social da siti praticamente sconosciuti. Toccano argomenti che, per svariati motivi, sono in grado di smuovere la sensibilità dell’opinione pubblica. E in un batter d’occhio vengono condivisi sul web migliaia o addirittura milioni di volte. È così che nasce una fake news. Solo apparentemente innocua, quando cavalca temi...

Il sesso fa bene alla Salute : quante volte devi farlo (almeno) ogni anno : Se non volete ammalarvi fate sesso, e fatelo più che potete, perché è una medicina naturale, è nemico dello stress, alza i livelli di ossitocina e delle endorfine, gli ormoni che riducono i segnali negativi inviati al cervello inducendo il buon umore, riduce quelli della omocisteina, la sostanza che

"I sacchetti per frutta e verdura si potranno portare da casa". Via libera dal Ministero della Salute : I clienti dei supermarket possono portarsi da casa i sacchetti per l'ortofrutta e non sono obbligati a prendere quelli forniti a pagamento dal negozio. I sacchetti dei consumatori devono però avere le stesse caratteristiche di quelli dei supermarket: monouso, nuovi, adatti per gli alimenti e compostabili (cioè biodegradabili in 3 mesi). Lo prevede una circolare del Ministero della Salute diffusa oggi, a seguito della sentenza del ...

Salute : gli angeli dell’11 Settembre hanno un rischio doppio di sviluppare un precursore del mieloma : I primi soccorritori arrivati al World Trade Center l’11 Settembre 2001 poco dopo l’attacco alle Torri Gemelle hanno un rischio doppio di sviluppare una condizione detta gammapatia monoclonale di incerto significato (Mgus), un precursore del mieloma multiplo, rispetto alla popolazione generale. E’ quanto ha stabilito uno studio su 781 vigili del fuoco di età compresa fra 50 e 79 anni, pubblicato su ‘Jama Oncology’ e ...

Le sigarette elettroniche fanno parte della soluzione a uno dei più gravi problemi di Salute in Europa : il tabagismo : Le sigarette elettroniche – scrive On. Giovanni La Via (PPE, IT), membro del comitato per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo – sono una delle innovazioni più importanti dell’ultimo decennio nella lotta al tabacco. L’uso è aumentato in modo esponenziale dalla loro introduzione con i fumatori che scelgono di passare a prodotti meno dannosi, tra cui le elettroniche, come ...

Premio letterario Leggi in Salute Quest'anno in lizza anche i 'saggi' : La giuria, presieduta anche Quest'anno da Gianni Letta , vanta personalità del giornalismo, dell'imprenditoria, della medicina, della politica e della cultura italiana. I finalisti parteciperanno ...

'Due italiani su tre hanno difetti alla vista' - nasce l'Osservatorio per la Salute : ... non a caso il glaucoma, che interessa un milione di pazienti solo in Italia è la seconda causa di cecità evitabile nel mondo occidentale. Eppure una visita di controllo a 40 anni potrebbe ...

Tra gusto e Salute un intero anno di Corsi Tigros : Realizzato in collaborazione con: ATS Insubria, vedrà protagonista ancora una volta Maria Antonietta Bianchi , Medico Specialista in Scienza dell'Alimentazione, della Nutrizione e Stili Alimentari ...

Salute & Tecnologia : le notifiche delle smartphone danno dipendenza come gli oppiacei : Secondo i risultati di uno studio pubblicato su NeuroRegulation l’abuso di smartphone ha un effetto simile all’abuso di sostanze stupefacenti, come gli oppiacei. “La dipendenza dall’uso di smartphone inizia a formare connessioni neurologiche nel cervello in modo simile a quelle che si sviluppano in coloro acquisiscono una dipendenza da farmaci oppioidi per alleviare il dolore“, dichiara Erik Peper, docente di ...