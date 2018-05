Salute e alimentazione | ecco i cibi che prevengono l' infarto

“Il 100% delle malattie è dovuto alla cattiva alimentazione” : ecco la regola “0-5-20” per mantenersi in Salute : “Quante malattie sono dovute alla cattiva alimentazione? Ormai possiamo dire il 100%. E, viceversa, tutte le patologie possono essere curate attraverso il cibo che, in molti casi, può anche aiutare a ridurre le terapie farmacologiche, con un ingente risparmio per il sistema sanitario pubblico“: lo ha dichiarato Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia, Sapienza Università di Roma, oggi a Roma a margine della presentazione ...

Salute : una corretta alimentazione preserva l’udito : Attenzione a cosa si mangia. Se non si segue una dieta equilibrata si rischiano effetti dannosi sull’udito. E’ quanto emerge da uno studio del Brigham and Women’s Hospital pubblicato sul Journal of Nutrition. “E’ interessante notare che coloro che seguono una dieta generale sana hanno un rischio inferiore di perdita uditiva moderata o peggiore. Mangiare bene contribuisce a uno stato generale di buona Salute e può ...

Lilt Piacenza - al via la nuova campagna di alimentazione e Salute nei luoghi di lavoro : ... , Dott.ssa Maragna Irene , Biologa Nutrizionista, , Dott.ssa Negrati Mara , Medico Specialista in Scienza dell'alimentazione, , Dott.ssa Zavaroni Donatella , Medico Specialista in Scienza dell'...

Salute e corretta alimentazione : torna il Sementi Festival - in programma nel centro storico di Corinaldo : Quali linee guida seguire per una corretta alimentazione e per mantenersi in Salute più a lungo? Come selezionare i prodotti che il mercato ci propone? Come integrare cultura e agricoltura, “saperi tradizionali” e scienza, arte e rispetto per l’ambiente? Di questo e tanto altro si parlerà nell’ambito della seconda edizione di Sementi Festival, in programma sabato 26 e domenica 27 maggio per le vie del centro storico di Corinaldo, in provincia di ...

Alimentazione e Salute : 3 nuovi spunti su perdita di peso e tumori : L’Alimentazione gioca un ruolo importante nella nostra salute. Il meeting Experimental Biology 2018 illustrerà nuovi studi su come essa possa essere utilizzata per combattere il cancro e come particolari modelli alimentari possano incoraggiare la perdita di peso. 1. Limitare il tempo in cui si mangia riduce la crescita dei tumori nei topi È noto che l’obesità aumenti il rischio di cancro al seno, soprattutto nelle donne in post-menopausa. Con ...

Le abilità in cucina degli adolescenti portano benefici a lungo termine sulla Salute e l’alimentazione : Sviluppare abilità in cucina e di preparazione del cibo è importante per la salute e l’alimentazione, eppure la pratica della cucina domestica è in declino e raramente insegnata a scuola. Ora un nuovo studio dell’University of Auckland ha svelato che sviluppare abilità in cucina da adolescenti può avere benefici a lungo termine sulla salute e l’alimentazione. La Dott.ssa Jennifer Utter, autrice principale dello studio, ha dichiarato: “L’impatto ...