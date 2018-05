Rugby | nuovo innesto nella terza linea delle Zebre | dal Calvisano arriva Jimmy Tuivaiti

sportfair



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Couldn't resolve host 'api.twitter.com'' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Couldn't resolve host 'api.twitter.com'' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di venerdì 25 maggio 2018) Dopo tre anni alsi trasferisce allecompiendo un importante step della sua carriera Un altro importantedelloClub che da il benvenuto acentro classe ’98 nato ad Auckland in Nuova Zelanda negli ultimi tre anni in forza alnel massimo campionato italiano Eccellenza. Cresciuto nel club del Kumeoa 24 anni ha vinto il torneo della provincia di North Harbour con la maglia dei Western Pioneers guadagnandosi anche la convocazione con North Harbour per il campionato nazionale ITM Cup. Nell’estate del 2015 il trasferimento in Italia nelle fila del, club col quale ha vinto il campionato italiano 2016/17. Coi gialloneri èto anche l’esordio nelle coppe europeeEPCR Challenge Cup 2015/16 e poiEPCR Continental Shield 2016/17 e ...