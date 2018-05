Rugby | la Nazionale in viaggio verso in Giappone per l’ultimo tour estivo che porta alla

Rugby – Azzurri in raduno : la Nazionale italiana a Montichiari prima del Giappone : La Nazionale italiana di Rugby in raduno a Montichiari, venerdì si vola in Giappone Inizia a pochi passi dal Lago di Garda il tour estivo della Nazionale italiana Rugby che si raduna questa sera a Montichiari, in provincia di Brescia, in vista della partenza per il Giappone fissata per venerdì da Milano Malpensa. Tra domani mattina e giovedì sera i 31 Azzurri convocati dal CT Conor O’Shea si alleneranno presso gli impianti dei Rugby Calvisano ...

Rugby a 7 – Gp Series di Mosca - la Nazionale Italiana si qualifica ai quarti di finale : La Nazionale Italiana Seven si qualifica a quarti di finale del Grand Prix Series di Mosca, primo torneo stagionale del circuito di Rugby Europe Con il secondo posto nel girone, a pari punti con l’Inghilterra prima classificata, la Nazionale Italiana Seven si qualifica a quarti di finale del Grand Prix Series di Mosca, primo torneo stagionale del circuito di Rugby Europe. Gli Azzurri, nella prima partita di giornata, hanno superato la Spagna ...

Rugby – Eccellenza : Michele Lamaro - capitano della Nazionale U20 - Mvp 2018 : Il capitano dell’Italia Under 20, Michele Lamaro, Mvp dell’Eccellenza 2018 E’ Michele Lamaro l’MVP dell’edizione 2017/18 del Campionato Italiano di Eccellenza. Terza linea del Petrarca Padova, succede al compagno di squadra e di reparto Federico Conforti nell’albo d’oro dei migliori giocatori del massimo campionato italiano. Autore di una stagione da protagonista sia nel massimo campionato Nazionale ...

La Nazionale di Rugby seven al Circolo Canottieri Roma : il 19 e 20 maggio a Mosca la tappa inaugurale del Grand Prix 7s : Da una parte lo spirito guascone del rugby, dall'altra quello del canottaggio. Va da sé che la visita della Nazionale di rugby seven al Circolo Canottieri Roma, tenuta stamani per offrire un'occasione ...

Lirfl (Rugby a 13) : A fine giugno la Nazionale a Spoleto : Roma – Botti di fine stagione per la Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). L’ente presieduto da Pierluigi Gentile, oltre a dedicarsi al consueto spettacolo del campionato italiano, regalerà agli appassionati di rugby a 13 anche un nuovo incontro della Nazionale italiana. I dettagli devono essere ancora messi a punto. Ma la scorsa settimana c’è stato un vertice in cui è stato deciso di portare una partita degli azzurri in Umbria. E ...

Lirfl (Rugby a 13) : visita della Nazionale in Pakistan : Roma – Il passaggio della Nazionale allestita dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) in Pakistan è stato indubbiamente uno dei momenti più significativi (se non il più alto) della stagione 2017-18. Qualche settimana fa la pagina Facebook ufficiale della Lirfl ha voluto rilanciare un sentito e passionale commento di una freelance italiana, Laura Casaretti, che per motivi di lavoro si trovava nella “land of the pure” (“la terra dei ...

L'orgoglio di esserci : Imperia Rugby under 12 a Monaco per il torneo di Santa Devota - una grande esperienza internazionale : Si è fatto il giro del mondo in una sola giornata, si lavora a livello sociale, si crea una dimensione rugbistica nella società del Ponente ligure. E di questo c'è bisogno. Molto. Arrivederci, si ...