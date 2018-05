Royal wedding | svelato il segreto bomba che riguarda George e Charlotte Ora sì che tutto

La storia dietro la migliore foto scattata al Royal wedding : Protagonista di una delle foto più divertenti del royal wedding è stato senza dubbio Brian Mulroney, uno dei paggetti di Meghan e Harry. Finalmente abbiamo scoperto che cosa ha fatto sì che il bambino di sette anni avesse quell'espressione esilarante una volta entrato nella chiesa di Saint George al Castello di Windsor. Il padre di Brian, Ben, sposato con la migliore amica di Meghan, Jessica, ha spiegato il perché ...

Royal wedding : l’addio in lacrime tra Harry e Chelsy - la sua storica ex : Un Royal Wedding con le ex. Le nozze celebrate il 19 maggio tra Harry Windsor e Meghan Markle, che alla fine è stata accompagnata all’altare dal principe Carlo visti i problemi di salute del padre, hanno visto tra gli invitati alla cerimonia anche tre ex fidanzate del più piccolo dei figli di Lady Diana. Tra di loro spiccava Chelsy Davy, la ex storica di Harry, con cui c’è stata una relazione andata avanti per ben sette anni tra ...

George e Charlotte "corrotti" con le caramelle per comportarsi bene al Royal Wedding : La precisione e il rigore con cui avevano assolto al loro ruolo di paggetto e damigella al Royal Wedding aveva lasciato sbalorditi. Ma ora il motivo di tanta "professionalità" sembra essere chiaro. Il principe George e la principessa Charlotte e i figli della migliore amica della sposa, Jessica Mulroney, sarebbero stati "corrotti" con dolcetti e caramelle.Stando a quanto dichiarato a People da un invitato al matrimonio, a dispensare ...

Harry e Chelsy Davy - telefonata d'addio alla vigilia del Royal Wedding : Il principe Harry ha telefonato alla ex Chelsy Davy una settimana prima delle nozze: a raccontarlo un amico di famiglia della Davy è stata una delle eroine delle nozze di Harry e Meghan Markle: legata al Principe Windsor per sette anni tra alti e bassi (dal 2004 al 2010), la bionda Chelsy è stata invitata al Royal Wedding e si è stoicamente presentata nella St. George Chapel. Lo sguardo vitreo nel vuoto, le labbra mordicchiate, l'esibito ...

David Beckham e quel dettaglio fisico sfuggito a tutti durante il Royal Wedding : David Beckham ha dimostrato ancora una volta - nonostante i 43 anni - di essere un sex symbol per donne e ragazzine. La sue presenza al Royal Wedding ha emozionato moltissime donne. Nuovo tatuaggio ...

Scandalo al Royal wedding. A poche ore dal sì - quel gesto deplorevole scatena il caos. La notizia si è propagata velocemente e ora… Agghiacciante : Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono diventati marito e moglie il 19 maggio 2018. La sposa è arrivata in chiesa con un abito dalla semplicità disarmante che ha sorpreso tutti che, da lei – attrice americana che ha infranto il protocollo più di una volta – si aspettavano altro. Semplicissimo anche il vestito scelto dalla Markle per il wedding party: un abito bianco con scollo all’americana che le accarezzava dolcemente il fisico perfetto (che ...

David Beckham e la baldoria prima del Royal wedding. Ecco spiegato il muso di Victoria : David e Victoria Beckham hanno partecipato al royal wedding del principe Harry e Meghan Markle lasciando la loro impronta: il bellissimo ex campione del calcio inglese ha colpito per la sua eleganza, mentre l'ex Spice Girls è stata notata anzitutto per la sua espressione non proprio gioiosa. A rivelare i motivi dell'atteggiamento di Victoria è stato il magazine New!, secondo cui David avrebbe trascorso la serata precedente al ...

Jessica Mulroney - migliore amica di Meghan - come Pippa Middleton : ruba la scena al Royal wedding : Se Kate Middleton aveva vissuto la sovraesposizione mediatica del lato B di sua sorella Pippa Middleton, Meghan Markle dovrà affrontare quello della sua amica Jessica Mulroney. Infatti, durante il royal weddingdi sabato 19 maggio, la migliore amica della sposa, di professione wedding planner ed erede della dinastia canadese delle scarpe Browns, ha incantanto tutti indossando un meraviglioso abito blu aderente "effetto Pippa ...

Il reverendo Curry : "Il Royal wedding? Quando ho ricevuto l'invito ho pensato fosse un pesce d'aprile" : Quando Harry e Meghan contattarono il reverendo Michael Curry per chiedergli di celebrare le nozze dell'anno, Lui era convinto si trattasse di uno scherzo. "Ho pensato a un pesce d'aprile", ha ammesso il vescovo di Chicago e capo della Chiesa episcopale Usa, che durante la cerimonia nella Cappella di San Giorgio, a lungo ha rubato la scena ai due sposi Harry e Meghan.Curry non immaginava nemmeno che la sua predica sul "potere di redenzione ...