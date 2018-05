lastampa

: RT @LaStampa: Rose, la prima vittima. McGowan: “Addio predatore ti abbiamo preso” - NicoleCorrado16 : RT @LaStampa: Rose, la prima vittima. McGowan: “Addio predatore ti abbiamo preso” - Maumol : RT @LaStampa: Rose, la prima vittima. McGowan: “Addio predatore ti abbiamo preso” - lucindacarera : mood di oggi: rose prima che la recuperassero dalle scialuppe -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Il giorno dell’arresto di Harvey Weinstein è anche il giorno delle donne che per anni ne hanno subito le molestie. Come in uno di quei film in cui ad un certo punto lo schermo si divide a metà per seguire le vicende dei due protagonisti, così la giornata di ieri: mentre Weinstein usciva ammanettato dal distretto di polizia di Lower Manhattan a cui ...