Ronaldinho sposerà le sue due fidanzate

(Di venerdì 25 maggio 2018) Oltre alle sue doti da di fantasista sul campo, e nei suoi anni migliori anche di bomber, mezzo mondo è consapevole delle doti fuori dal campo di, l’ex Pallone d’oro, campione del mondo nel 2002 col Brasile e d’Europa nel 2006 col Barcellona e visto anche in Italia con la maglia dello stellare Milan di Ancelotti prima, Leonardo e Allegri poi. Ciò che non tutti sanno però è che Dinho sta per mettere a segno una clamorosa doppietta. Ma stavolta non si tratta di un derby ma di un doppio matrimonio: il brasilianoinfatti, secondo “O Dia”, le sue duePriscilla Coelho e Beatriz Souza. Ebbene sì,avrebbe duesebbene lui e le interessate non abbiano mai confermato e vivrebbero tutti insieme in una casa di Rio. I media brasiliani hanno poi ricostruito questo amore a tre: la relazione con Priscilla sarebbe iniziata diversi anni fa, mentre Beatriz ...