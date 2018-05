Ronaldinho sposa due donne | la vita da bigamo del calciatore

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 maggio 2018) Prima la partecipazione a La notte del maestro, la serata di addio al calcio di Andrea Pirlo, e poi il matrimonio. Questo il piano di. Un piano che tutto sommato non è così strano: l’estate, si sa, è tempo dilizi. A essere strano è il fatto che ilsposerà due. Ronaldhino vive infatti unadae sta con due ragazze entrambe originarie dello stato di Minas Gerais, dove il Gaùcho ha giocato nell’Atletico Mineiro, vincendo la Coppa Libertadores. Questo strano matrimonio verrà celebrato in agosto a Santa Monica, non sa con quale rito. L'articolodue: ladadelproviene da Il Fatto Quotidiano.