Ronaldinho realizza un' altra doppietta | sposerà due donne nello stesso giorno

(Di venerdì 25 maggio 2018), ex fantasista di Barcellona e Milan, ha sempre abituato gli amanti del calcio a giocate spettacolari, durante le quali, per i difensori avversari, risultava davvero impossibile fermarlo. Se in campo brasiliano ha dimostrato di essere un calciatore speciale, anche nella vita privata non è mai stato da meno. La sua ultima decisione, però, ha sorpreso davvero tutti. La vicenda Secondo quanto riportato dal quotidiano O'Dia, a brevesi sposera'. Insomma, non una notizia meritevole di particolare attenzione. Se non fosse che, l'ex numero dieci blaugrana, diventera' marito di due. Si tratta delle sud americane Priscilla Coelho e Beatriz Sousa, attualmente entrambe sue fidanzate. Le due, infatti, sarebbero disposte a condividere il loro futuro marito, dando vita ad una vera e propria relazione bigama. La cerimonia, che sara' molto intima, si terra' in un ...