Roma | un mercato in fasce

Calciomercato Roma - Monchi fa la spesa in Olanda : occhi su Kluivert e Ziyech : Una stagione positiva messa alle spalle e un mercato tutto da vivere, con l'obiettivo di piazzare i colpi giusti per migliorare la rosa di Eusebio Di Francesco. La Roma ha le idee chiare e, per ...

Kluivert alla Roma? / Calciomercato news - distanza di 5 milioni tra domanda e offerta : Kluivert alla Roma? Calciomercato news, distanza di 5 milioni di euro tra la domanda dell'Ajax e l'offerta della squadra giallorossa. Il figlio di Patrick pronto a sbarcare in Italia.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:47:00 GMT)

Calciomercato Lazio - per la difesa sogno Romagnoli : ROMA - Il mercato della Lazio si dipana attorno a quattro nodi. Il primo sarà trovare un erede di De Vrij , poi servono un centrocampista e un attaccante per aumentari i ricambi; inoltre occorrerà ...

Calciomercato Roma - beffa alla Lazio : vicino l’arrivo di Cristante : Calciomercato Roma – Stagione molto importante per la Roma, il club giallorosso adesso pensa al futuro ed a regalare al tecnico Di Francesco una squadra ancora più competitiva con l’obiettivo di lottare per lo scudetto e ripetersi anche in Champions League. Importante mossa per il centrocampo, prevista la cessione di Strootman, è stato individuato un calciatore sicuramente all’altezza, Lazio verso la beffa, si tratta di ...

Calciomercato - in Olanda sono certi : “Justin Kluivert andrà alla Roma” : Justin Kluivert è finito nel mirino della Roma di mister Di Francesco che potrebbe aggiungere un esterno offensivo alla sua rosa per la prossima stagione “Secondo me Justin Kluivert andrà alla Roma, qui in Olanda ne parlano tutti, lo stanno cercando anche il Barcellona e il Manchester United, ma anche stamattina i giornali per esempio non hanno dubbi, per tutti Kluivert giocherà con la maglia giallorossa”. Lo ha detto Andy Van der ...

Calciomercato Roma - oggi arriva Coric per le visite mediche : Le alternative secondo 'Il Corriere dello Sport' sono Torreira della Sampdoria e Pulgar del Bologna . Mentre in attacco, come ormai risaputo, l'obiettivo numero uno della Roma è il figlio d'arte ...

Roma - il mercato 'inattivo' : come arrivare al gol da palla ferma : 'Abbiamo avuto tanti angoli ma li sfruttiamo poco per quelle che sono le nostre qualità'. Lo ha fatto notare Eusebio Di Francesco dopo Roma-Torino. Non fine campionato, ma quasi. Da un po', il tecnico,...

Napoli - inizia il nuovo corso Ancelotti : riunione a Roma per definire staff e strategie di mercato : Napoli - La svolta è arrivata nella notte. Il Napoli ha preso una direzione ambiziosa: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore e sostituisce così Maurizio Sarri. Il contratto è stato già firmato: ...

Calciomercato - «Roma - si complica la pista Brahimi» : ROMA - Si complica per la Roma la strada che porta a Yacine Brahimi , 28enne esterno d'attacco algerino in forza al Porto . Secondo "O Jogo", i 25 milioni che i giallorossi sarebbero pronti a offrire ...

Calciomercato Roma : caccia a un sostituto di Dzeko : Finita la stagione, è chiaro che il bosniaco Edin Dzeko abbia svolto un gran lavoro durante questa stagione, tanto che nel reparto avanzato è stato uno dei migliori, se non il giocatore, e quello che ha totalizzato più reti e minuti di gioco con una buona media voto. La società giallorossa, per la prossima stagione, dovrà lottare su più fronti, per questo il direttore sportivo Monchi sarebbe intenzionato a trovare un attaccante che permetta ...

Inter - Spalletti sfida la Roma : tutti gli obiettivi sul mercato da Verdi a Kluivert : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , i sogni sono due figli d'arte: Federico Chiesa , Fiorentina, e Justin Kluivert , Ajax, . A centrocampo Interessano Strootman , Roma, , William Carvalho , ...

Calciomercato Roma - Monchi sul futuro di Alisson : 'Se va via torno a fare il portiere' : A tutto Monchi. Il direttore sportivo della Roma, a margine del Premio Ussi Roma 2018, ha parlato della squadra giallorossa, dopo una lunga ed esaltante stagione conclusasi con la vittoria contro il ...

Calciomercato Roma - Monchi allo scoperto : Alisson - Dzeko ed il “giallo” Florenzi : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato che coinvolgeranno il club giallorosso “Alisson? Se partisse dovrei tornare a giocare io in porta: è più facile che resti lui”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, risponde con una battuta a chi gli chiede se Alisson resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Roma, in scena ...