Roma - un autista NCC denunciato per la scritta "B.R." a Via Fani : Roma, 25 mag. , askanews, - A Roma i carabinieri del Nucleo investigativo hanno individuato e denunciato il presunto autore del deturpamento del monumento dedicato ai "Martiri di Via Fani" sul quale, ...

Roma - scritta Br sul monumento a Moro - denunciato un autista Ncc : in casa trovata la bomboletta spray : È stato individuato e denunciato dai carabinieri il presunto autore della scritta Br sul monumento dedicato ai 'martiri di via Fani' dello scorso 22 marzo a Roma. I carabinieri del nucleo ...

Albero di 12 metri cade su un autobus a Roma : ferito l'autista : Un platano, alto 12 metri, è caduto nella notte su un autobus di linea a Roma ferendo lievemente l'autista. È accaduto intorno alle tre in viale delle Milizie, nel quartiere Prati. Secondo quanto si è appreso, nella caduta l'Albero ha infranto il vetro anteriore del bus Atac della linea N1 e qualche scheggia ha ferito il conducente agli occhi.l'autista è stato portato all'ospedale oftalmico e refertato con qualche ...

Roma - albero crolla su bus Atac - autista ferito in viale delle Milizie : Nuovo incidente per un autobus Atac in pieno centro a Roma. 'Un albero è caduto alle 3.30 sopra un autobus dell' Atac in viale delle Milizie a Roma, l'autista è stato portato in ospedale con l'...

Bus Atac a fuoco a Roma - la denuncia di un'autista : Non c'è manutenzione e i colleghi non segnalano per paura : 'Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio' . Così un'autista dell' Atac di Roma a Le Iene denuncia il problema delle vetture che guida ...

Roma - l’autista dell’autobus in fiamme : “Non sono un eroe” : Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Continua a leggere L'articolo Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” proviene da NewsGo.

Roma : stanco di aspettare bus sferra calcio a porta autista : Roma: sul posto Carabinieri stazione Eur Roma – Questa mattina un autista della linea 764 della Roma Tpl è stato vittima di un’aggressione. Il fatto è stato oggetto di agitazione indetta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa-Cisal. Erano circa le 11.30 quando un giovane stanco di aspettare alla fermata in via del Tintoretto, all’arrivo del bus ha iniziato ad inveire contro l’autista.Il ragazzo salito a bordo, dopo ...

Roma - l'autista dell'autobus in fiamme : 'Non sono un eroe' : Onori, appena ha visto una scia di fumo uscire dal vano motore, ha bloccato il mezzo e ha fatto scendere tutti i passeggeri, prima di provare con l'estintore a fermare l'incendio che stava ...

Roma - bus Atac in fiamme nel centro/ Video - l’autista che ha salvato i passeggeri : “non sono un eroe” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie Video, le reazioni. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:10:00 GMT)

Roma - l’autista dell’autobus in fiamme : “Non sono un eroe” : Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Continua a leggere L'articolo Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” proviene da NewsGo.

Roma : Autista pulman scolastici multato per 7mila euro : Roma – Gli agenti della Stradale di Tivoli, si sono insospettiti durante i consueti accertamenti effettuati sui pullman utilizzati per le gite scolastiche. Infatti uno di questi presentava le targhe applicate in maniera posticcia, tanto da essere rimosse con estrema facilità. E la lettura del disco cronotachigrafo faceva emergere ulteriori anomalie. A seguito dei controlli effettuati, la targa dell’autobus in questione risultava ...

Roma - autista di bus rimprovera tre ragazzi : picchiato - 25 giorni di prognosi : Roma, autista di bus rimprovera tre ragazzi: picchiato, 25 giorni di prognosi L’uomo ha “osato” rimproverare i passeggeri perché davano fastidio ed è stato trascinato fuori dal mezzo e preso a calci: ha riportato una frattura del setto nasale, e diversi traumi. E’ caccia al branco Continua a leggere

Roma - autista di bus rimprovera tre ragazzi : picchiato - 25 giorni di prognosi : Sulla vicenda sono in corso le indagini del commissariato Trevi ed è caccia al branco. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere sia dentro l'autobus che quelle in strada: potrebbero aver ...

Roma. Autista bus aggredito nella notte : Cronaca di Roma -Gli investigatori stanno cercando i tre responsabili. Un Autista di un autobus di linea è stato aggredito nella notte a Roma. E’ accaduto intorno alle 4,30 a Corso Vittorio, nel centro storico. A quanto ricostruito dalla polizia, il conducente del bus della linea N5 avrebbe rimproverato tre ragazzi che davano fastidio a bordo scatenando la loro reazione. L’uomo è stato aggredito e anche trascinato fuori dal mezzo ed ...