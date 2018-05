Roma | Trasporti | lunedì incontro FIT CISL

Hyperloop One - rivoluzione trasporti. E arriva in Europa. Milano-Roma in 25 minuti. E altra innovazione italiana : Il sistema di trasporto sotterraneo attraverso capsule ad altissima velocità rappresenta la rivoluzione della logistica e del trasporto delle merci?.

Roma. Trasporti verso il mare : dal 30 aprile via al piano di potenziamento : Scatta lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Lunedì

Trasporti - a Roma metà delle multe e il doppio dei controllori di Milano : Il doppio dei controllori in servizio, per ottenere un terzo delle multe in meno. È questo lo strano caso di Roma dove ci sono oltre 320 controllori dell'Atac, su bus, tram e metro,...

Atac Roma - conti in rosso : ministero "2 mesi per sanare"/ Caos giunta Raggi - rischio revoca licenza trasporti : Atac in crisi, conti in rosso: ministero Mit 'due mesi di tempo per sanare debito'. Il Caos della giunta Raggi, le responsabilità dell'azienda.

Roma - l'assessore ai trasporti Meleo : 'Niente allarmismi su Atac - il servizio va avanti' : 'Questa vicenda non avrà nessun impatto sul concordato. Il servizio di bus e metro andrà avanti, Atac non fallirà', dice convinta Linda Meleo, l'assessore ai trasporti della giunta grillina di ...

Trasporti : Roma - le deviazioni per la Via Crucis : Roma – Si svolgerà dalle 21 alle 23 di domani sera, al Colosseo, la tradizionale Via Crucis celebrata da Papa Francesco. Dalle 13 alle 23 saranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto), via Cavour, tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (in direzione Porta Capena). Per via Celio Vibenna e via di San ...

Roma : SCIOPERO TRASPORTI - METRO E MEZZI KO/ Oggi 22 marzo - ultime notizie Atac-Tpl : “alta adesione” : SCIOPERO MEZZI ROMA, Oggi 22 marzo 2018: ultime notizie, info e orari. Stop Atac-ROMA Tpl per bus, METRO, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:45:00 GMT)

Via Fani - imbrattata la lapide di Aldo Moro; sciopero trasporti - chiuse metro e lunghe code sul Gra; Roma - a Pasqua aumentano prenotazione +... : Condanna unanime del mondo politico. sciopero trasporti, chiuse metro A E C: lunghe code SUL GRA Disagi nei trasporti a Roma per lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Faisa Confail, Orsa e ...

Sciopero trasporti Roma - mezzi e metro chiuse/ Ultime notizie Atac-Tpl - oggi 22 marzo : riaperta linea C : Sciopero trasporti Roma, mezzi e metro chiuse oggi 22 marzo: stop Atac e Roma Tpl. Ultime notizie: ko ferrovie, bus, tram, gli aggiornamenti.

Sciopero Trasporti Roma - ferme le metropolitane A e C : disagi in città e lunghe code sul Grande Raccordo Anulare : Due linee della metropolitana chiuse e traffico in tilt a Roma. Lo Sciopero del trasporto pubblico locale proclamato da Orsa, Usb e Faisa Confail ha provocato lo stop alle linee A e C e la chiusura della ferrovia Roma-Lido e Termini-Centocelle. Attive, ma con possibili riduzioni di corse, la metropolitana B e la Roma-Viterbo. Sono possibili ripercussioni della mobilitazione anche sui bus. Lo stop ai mezzi pubblici Atac ha generato code in ...

Roma - oggi dalle 8.30 sciopero trasporti : 8.03 Trasporto pubblico a rischio oggi a Roma per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo) che i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Durante lo sciopero saranno comunque in vigore le fasce di garanzia. Il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Roma - domani sciopero dei trasporti : a rischio bus - metro e ferrovie : Fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Non garantito il servizio dei bus notturni e della linea 913 nella notte tra mercoledì 21 marzo e giovedì 22 marzo