Roma : Scritte via Fani - scoperto autore : Roma – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma di via In Selci hanno eseguito il decreto di perquisizione personale e locale. Con contestuale informazione di garanzia. Decreto emesso dalla Procura di Roma, nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Questo in relazione alla scritta ‘B.R.’, impressa con vernice spray il 22 marzo 2018, a Roma, sul monumento ...

Roma : gel solvente per rimuovere scritte oltraggiose su targa Moro : Roma – rimosse scritte su targa commemorativa Aldo Moro in via Fani Roma – Oltraggiato ancora una volta il monumento inaugurato lo scorso 16 marzo... L'articolo Roma: gel solvente per rimuovere scritte oltraggiose su targa Moro proviene da Roma Daily News.