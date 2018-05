Roma | Meloni | al lavoro per più hotel 5 stelle e fiera incoming

Giorgia Meloni : 'Lo stupro di Roma? Feccia umana - devono marcire in carcere' : 'Costretta da due stranieri a salire in macchina per essere pestata e violentata per tutta la notte. Questa Feccia umana deve marcire in carcere'. Giorgia Meloni è una furia e chiede 'tolleranza zero ...

Giorgia Meloni sul nigeriano che aggredisce donne a Roma : 'Ecco la mia soluzione' : Orrore a Roma: un nigeriano ha aggredito due donne in strada a Roma, in viale Manzoni. Un'aggressione immotivata di un senza fissa dimora, per la quale è stato subito arrestato. Durissimo il commento ...

Turismo - Meloni : Roma deve spingere sul volano della qualità : Roma, , askanews, - "Roma è la prima meta turistica italiana, l'Italia è sempre stata la prima meta desiderata dai viaggiatori a livello mondiale e quindi dobbiamo capitalizzare su questo fenomeno. ...

L'Intervista/ Meloni : 'I ministeri restino qui - Roma non va spolpata' : Sarebbe un modo per favorire l'economia e il commercio di quelle parti di città e dell'intero sistema'. La sindaca Raggi però ha plaudito ai discorsi di Salvini sul Messaggero. Come mai, secondo lei? ...

L'Intervista/ Meloni : «I ministeri restino qui - Roma non va spolpata» : Giorgia Meloni, Salvini dice che alcuni ministeri potrebbero essere portati via da Roma. Concorda? «Proprio no. Salvini ha ragione quando parla dell?esigenza di ricucire...

Roma - si dimette l'assessore al Commercio Adriano Meloni : in bilico anche Gennaro : E' ufficiale: Adriano Meloni non sarà più assessore al Commercio nella giunta capitolina di Virginia Raggi. Quanto anticipato oggi sulle colonne de Il Messaggero viene...

Meloni (Ass. Turismo) : Roma sia prima nella classifica delle destinazioni : Meloni: L’obiettivo è di essere primi, il posto che penso Roma meriti – Roma – Adriano Meloni, Assessore allo Sviluppo economico e Turismo e Lavoro di RomaCapitale, ha rilasciato... L'articolo Meloni (Ass. Turismo): Roma sia prima nella classifica delle destinazioni proviene da Roma Daily News.

Roma - dopo il bacio Di Maio-Salvini il murale con la Meloni e un bimbo nero. Ma la leader FdI apprezza : Nella mia esperienza politica mi è capitato spesso di ricevere scritte offensive, ma questo murales non lo è affatto, anzi lo considero davvero una bella opera d'arte. Da mamma e da militante, non mi ...

Meloni : su Romani al Senato Fdi deciderà domani : Roma, 23 mar. , askanews, 'Decidiamo domani, continuiamo a lavorare per tenere unito il centrodestra'. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, rispondendo ai giornalisti che, a margine dei lavori ...

Bacio Di Maio-Salvini - a Roma spunta il murales C'è anche Giorgia Meloni : Dietro Montecitorio, in un vicoletto, e proprio in un angolo di usata stradina, in una specie di anfratto. Chissà quanti amanti si sono baciati in questo luogo appartato. E adesso ad abbracciarsi ...

Roma - il murales del bacio tra Di Maio e Salvini. E la Meloni prende in braccio una bimba di colore (FOTO) : Luigi di Maio bacia Matteo Salvini e Giorgia Meloni con in braccio una bambina di colore. Sono due murales comparsi nel centro di Roma questa mattina, entrambi firmati dalla tag di Tvboy, artista di strada palermitano esponente del movimento NeoPop. Il murales del leader M5s e del segretario leghista ricorda quello di Berlino che raffigura il bacio socialista tra Leonid Breznev ed Eric Honecker e si ispira alla celebre foto del bacio ...

Berlusconi - Salvini e Meloni puntano ancora su Paolo Romani per la presidenza del Senato : Resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centrodestra punta per la presidenza di palazzo Madama. È questa, a quanto si apprende, la decisione presa da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel corso di un vertice a palazzo Grazioli.Dopo la riunione che si è tenuta ieri, sempre nella residenza romana del Cavaliere, oggi un nuovo vertice del centrodestra al quale hanno preso ...