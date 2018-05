Roma | manifesti di Casapound col volto di Pirandello Insorgono gli eredi | “Non era

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 maggio 2018)nel mio cognome”. Giovanni, pronipote di Luigi, premio Nobel per la letteratura nel 1934 e tra i più grandi scrittori del Novecento, non ci sta. IdiItalia con ildel suo celebre bisnonno –che annunciavano la presentazione, nei giorni scorsi, di un libro – “Luigi. Una biografia politica” – con l’autrice Ada Fichera, e Carlomanno Adinolfi diItalia proprio presso la sede del partito della tartaruga frecciata – non sono andati giù aglidi Luigi. “Diffidiamo il partito politicodall’utilizzo dell’immagine dello scrittore per pubblicizzare qualsiasi tipo di evento o manifestazione che organizza e promuove”, spiegano i famigliari in una nota. “Siamo tre generazioni, dai dieci ai settant’anni”, dice Giovanni a IlFatto.it nella Casa Museo di Luigi, l’ultima ...