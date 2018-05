Roma : Istituto di vigilanza senza autorizzazione - 4 denunce : Roma – Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma hanno sorpreso tre cittadini romeni e un indiano. Gli uomini si erano organizzati per ‘vigilare’ tre dei più noti consorzi residenziali del litorale di Ardea. E per far questo si erano armati di pistola ad aria compressa, coltelli a scatto, spray paralizzanti, mazze da baseball e sfollagente. Svolgevano l’attività notturna con una ...

Roma : Istituto Darwin evacuato per principio d’incendio : Due addetti ai servizi leggermente intossicati Roma – L’Istituto scolastico IISS Darwin, sito in Via Tuscolana 388, è stato evacuato per un principio d’incendio divampato al suo interno. Le fiamme sarebbero partite in un cestino da bagno posto al terzo piano. L’episodio si è verificato poco prima delle 14. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che al loro arrivo hanno constatato che il personale docente e gli ...

Roma : ladre in istituto religioso a Montesacro. Un arresto : Nessuna lesione per le suore. Solo grande spavento Roma – Tre giovani donne hanno hanno dato vita ad attimi di paura ieri sera. Poco dopo le 20, vicino piazzale Jonio, il trio si è introdotto all’interno di un istituto di suore per rubare. Scoperte da alcune religiose, le ladre hanno usato la forza per guadagnare la fuga. Una di loro, una 27enne di origini serbe, senza fissa dimora è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo ...