ilfattoquotidiano

: Roma, gaffe del capogruppo M5s Ferrara: “A S. Giovanni strisce pedonali luminose” Ma la fotografia è di una città i… - fattoquotidiano : Roma, gaffe del capogruppo M5s Ferrara: “A S. Giovanni strisce pedonali luminose” Ma la fotografia è di una città i… - ruiciccio : RT @Abocconetti: Quando i grillisti cone @Paolo__Ferrara mentono in maniera sfacciata e vengono smerdati pubblicamente, per @fattoquotidian… - boettoisabella1 : RT @fattoquotidiano: Roma, gaffe del capogruppo M5s Ferrara: “A S. Giovanni strisce pedonali luminose” Ma la fotografia è di una città in S… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Annuncio conper ilpentastellato al Comune di. Nei giorni scorsi, nella Capitale sono iniziati i lavori per l’installazione delle cosiddetteluminose. La sperimentazione, a quanto spiega una nota dal Campidoglio, avverrà in via Amba Aradam, nel punto in cui esattamente un anno fa perse la vita la 16enne Alice Galli, investita da un taxi. Nel tentare di dare enfasi alla notizia, il leader del M5S in Assemblea Capitolina, Paolo, ha postato un tweet polemico nei confronti delle passate amministrazioni, corredato da una fotografia notturna di un viale alberato e legià funzionanti. “Siamo passati dalla cresta sulla vernice che si scoloriva – annuncia il– ai lavori per la messa in sicurezza conluminose. Un nuovo sistema di segnaletica orizzontale a led che consentirà la sicurezza ...