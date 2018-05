Roma | De Rossi | ' Under? Vedo il nuovo Salah Senza Totti inizio scioccante'

Auto – L’Abarth 124 rally di nuovo in gara : il prossimo weekend si corre in Romania e in Italia : In Romania, L’Abarth 124 rally di Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM), per la prima volta quest’anno su un percorso sterrato Questo fine settimana L’Abarth 124 rally del team Bernini rally impegnata in Romania nel rally Aradului con l’equipaggio formato da Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) per la prima volta quest’anno correrà sullo sterrato. Una superficie che da un lato garantisce spettacolo, con lunghe intraversate su strade ...

Roma - De Rossi : 'L'obiettivo? Scucire lo scudetto alla Juve' : Roma - La stagione si è conclusa da poco ma Daniele De Rossi guarda già alla pRossima e a come porre fine al dominio della Juventus in Italia. 'Sono fortissimi, i più forti da 7 anni. Hanno un ...

Roma - De Rossi : "Vogliamo lo scudetto. Sono ancora legato a Spalletti" : "Vogliamo togliere lo scudetto dal petto della Juventus". Sulla carta il pRossimo sarà l'ultimo anno di contratto di Daniele De Rossi. Se sarà davvero così lo dirà il tempo, ma intanto ai canali della ...

VASCO ROSSI - CLAUDIO GOLINELLI RICOVERATO PER MALORE/ Come sta il Gallo? Il ritorno a Roma? : VASCO ROSSI, RICOVERATO il bassista CLAUDIO GOLINELLI: MALORE nel corso delle prove a Udine per il 'Gallo', che salterà le prime date del nuovo tour del Blasco(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 20:35:00 GMT)

Panchina Roma - l’annuncio di Di Francesco per la prossima stagione : Panchina Roma – “Il mio rinnovo di contratto con la Roma? E’ l’ultimo dei problemi, troveremo l’accordo con facilità. Non ne abbiamo nemmeno parlato. Quello che conta è quello che dobbiamo fare per migliorarci tutti insieme per il bene della Roma”. Sono queste le parole del tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, durante la manifestazione per il premio Bearzot come miglior allenatore ...

Roma pigliatutto : i giallorossi chiudono sullo scalino più basso del podio : As Roma: finisce al 3° posto la stagione della Roma La Roma sbanca il Mapei Stadium di Reggio Emilia per 1-0 e chiude il suo campionato sul gradino più basso del podio. Contro il Sassuolo basta un tiro cross di Manolas goffamente deviato da Pegolo per portare a casa il risultato. Anche l’ultimo obiettivo rimasto ai ragazzi di Di Francesco è stato raggiunto, consentendo ai giallorossi di terminare la propria graduatoria a quota 77 punti. As ...

Sassuolo-Roma 0-1 - giallorossi terzi : Grazie all'autogol di Pegolo i ragazzi di Di Francesco espugnano il Mapei Stadium e concludono il campionato a 77 punti Serie A, risultati e classifica finale. Inter in Champions League

Sassuolo-Roma 0-1 - Basta un guizzo : giallorossi terzi ed in Champions con Juve - Napoli e Inter : La Roma vince 1 a 0 contro il Sassuolo nel match della 38giornata di Serie A. La partita del Mapei Stadium è piacevole. L'autorete di Gianluca Pegolo , prima dell'Intervallo, sblocca la sfida. La Roma,...

Sassuolo-Roma 0-1 : autogol di Pegolo - giallorossi terzi : La classica sfida di fine stagione, con intensità a tratti da partitella del giovedì, ci consegna il verdetto più giusto. La Roma batte 1-0 il Sassuolo e si prende molto più del punto che le serviva ...

DIRETTA/ Sassuolo Roma (risultato finale 0-1) info streaming video e tv : giallorossi al terzo posto! : DIRETTA Sassuolo Roma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno già raggiunto gli obiettivi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:41:00 GMT)

DIRETTA/ Sassuolo Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Skorupski salva i giallorossi! : DIRETTA Sassuolo Roma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno già raggiunto gli obiettivi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:12:00 GMT)

Roma - Under : «Voglio lo scudetto il prossimo anno» : Il centrocampista della Roma Cengiz Under ha parlato della situazione della squadra e del sogno scudetto ai microfoni di Sky Sport

De Rossi in doppia fascia : Roma e Nazionale : Gigi Buffon, in un colpo solo, fa sapere che non sarà più capitano della Juve e della Nazionale: addio domani al club bianconero allo Stadium e niente ritorno in azzurro per l'ultima partita, sempre a ...

Calciomercato Roma - che sorpresa : ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Roma – La Roma ha disputato una stagione veramente importante tra campionato e Champions League ed adesso si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di continuare ad essere grande protagonista. Secondo quanto rivelato da Skysport, potrebbe essere un difensore il prossimo nuovo arrivo in casa giallorossa. Si tratta del 31enne del Porto Ivan Marcano, un difensore centrale di stazza, dall’alto del suo metro e 90. ...