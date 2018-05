Roma Controlli nelle aree turistiche | oltre 40 mila sequestri

Roma : controlli all’aeroporto di Fiumicino. Quattro denunciati : Roma: numerosi controlli a persone e veicoli Roma – Numerosi controlli sono stati effettuati all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, hanno denunciato 4 passeggeri. L’accusa è quella di tentato furto, a carico di 3 cittadini italiani e 1 svizzero. Il quartetto è stato sorpreso a trafugare materiale all’interno dei duty-free ...

Roma : Commercio abusivo - controlli e sequestri : Commercio abusivo, controlli e sequestri Roma – Continuano le attività di contrasto al Commercio abusivo nella capitale, con gli interventi del PICS ( Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale. Risalgono a ieri mattina i controlli in zona Porta Maggiore. Dove sono stati conferiti a discarica due metri cubi di abiti e materiale elettrico, lasciati a terra da venditori ambulanti che si sono allontanati alla vista degli ...

Salute - domani giornata contro l’ipertensione : controlli gratuiti all’Umberto I di Roma : domani 17 maggio dalle ore 8,30 alle ore 13.00 due importanti appuntamenti dedicati alla XIV giornata Mondiale contro l’Ipertensione. Sono previsti due punti di accesso alle consulenze gratuite: uno all’interno del Policlinico Umberto I e uno all’interno del Rettorato della Sapienza, Università di Roma. La giornata prevede il Convegno dal titolo Ipertensione in un giorno ad ingresso gratuito, che si terrà nell’Aula Magna ...

Roma : Controlli ad Ostia - due arresti : Roma – I Carabinieri di Ostia nell’ultimo weekend hanno svolto intensi Controlli. Obiettivo principale e’ stato il capillare controllo del territorio con la prevenzione e la repressione dei reati e il controllo della circolazione stradale. I Carabinieri sono intervenuti ieri, a seguito della richiesta fatta sul “112”, in un’abitazione di Ponte Galeria. Per sedare una lite tra un 28enne Romano, agli arresti ...

Roma : controlli e multe a Ciampino contro manodopera irregolare : Roma: società multata di 6.000 euro Roma – Mirati controlli sono stati effettuati all’aeroporto di Ciampino. Carabinieri dell’Aliquota servizi e sicurezza e della stazione di Ciampino, insieme ai Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Roma, si sono messi al lavoro. Lo scopo è di contrastare il fenomeno della manodopera irregolare nel settore delle ditte private, specializzate nel trasporto di passeggeri. Tramite bus, ...

Roma Liverpool : tifosi inglesi nella Capitale - controlli e divieti : controlli non solo nell'area dello stadio, ma anche nel centro storico, stazioni e aeroporti. Villa Borghese super blindata fin dal mattino e divieto di bere alcolici in strada così come altre bibite ...

Controlli Roma – Liverpool : sequestri nei depositi di merce a Piazza di Spagna : Continuano i Controlli da parte della Polizia Locale nell’area del centro storico, come effetto delle misure preventive messe in atto in vista della partita di questa sera tra Roma e Liverpool. Da Fontana di Trevi, via delle Muratte, a Piazza di Spagna, fino al Colosseo: sono state 40 le pattuglie in servizio dal tardo pomeriggio […]

Roma : Controlli a mercatino Quadraro : Roma – Gli agenti della Polizia Locale del Pics (Pronto Intervento centro Storico) e del VII Gruppo “Tuscolano” hanno eseguito numerosi Controlli. Questo nella zona del Quadraro. L’attività, finalizzata al ripristino del decoro urbano, ha portato al sequestro di 5 metri cubi di materiale vario. Le operazioni, disposte dal Comandante Stefano Napoli in accordo con la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, si sono ...

Controlli Roma : 150 identificati - 38 multe e 2 arresti : Roma – Continuano i servizi di controllo, predisposti dai Carabinieri del Gruppo di Ostia. Finalizzati alla tutela della sicurezza nonché alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Solo nella giornata di ieri sono state impiegate numerose pattuglie. E attuati molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, conseguentemente al prevedibile aumento del traffico veicolare. Il bilancio e’ di 150 persone identificate e ...

Roma : Controlli in areoporto - due denunciati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno svolto servizio di controllo all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno denunciato due passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di una cittadina polacca di 23 anni e un argentino di 53 anni. Sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli ...

Sale slot - a Roma la delibera bluff : 'Il gioco d'azzardo resta senza regole né controlli' : Orari di apertura senza limiti, nessuna informazione nei locali dei rischi correlati al gioco, scarsi controlli sul rispetto delle distanze minime da scuole, chiese e strutture per giovani e anziani. ...

Roma. Controlli nei locali della movida : Roma. Operazione della Polizia di Stato per il controllo nei locali della movida per garantire qualità e sicurezza sui prodotti offerti agli avventori. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, diretto da Rossella Matarazzo, in collaborazione con personale della Asl di Roma, hanno ispezionato 11 esercizi commerciali, elevando complessivamente sanzioni amministrative per 20 mila euro. Chiusi due locali: una rivendita di frutta ...

Roma : controlli a tappeto della Polizia in campo nomadi via dei Giordani : Roma – controlli serrati su persone, mezzi e baracche presso il campo nomadi di via dei Giordani. Ben 50 uomini della Polizia sono impegnati nelle operazioni all’interno dello stesso. Nello medesimo campo, nella notte del primo aprile, era stato tratto in arresto un cittadino serbo di 40 anni. Con accusa di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello stato, nonché denunciato per furto in ...

Scontro diplomatico tra Roma e Parigi. La Francia : stop ai controlli a Bardonecchia : Il ministro francese dei Conti Pubblici ribadisce che i doganieri non hanno fatto nulla di illegale. 'l'Italia è una nazione sorella, se serve rivedremo gli accordi'. Minniti: 'd'ora in poi ...