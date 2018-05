Roland Garros 2018 | il tabellone di Rafael Nadal e Fabio Fognini Il ligure sogna una

oasport

: Ecco la prima pagina della Gazzetta di oggi in edicola! ? Carletto 007, missione anti-Juve ? La Signora risponde: a… - Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della Gazzetta di oggi in edicola! ? Carletto 007, missione anti-Juve ? La Signora risponde: a… - angelomangiante : Ennesima lotta in finale con #Zverev 61 16 63 11 titoli a Montecarlo 11 titoli a Barcellona 10 titoli al Roland… - bwinItalia : New post: Roland Garros 2018, chi fermerà Rafael Nadal? Storia e statistiche del torneo -

(Di venerdì 25 maggio 2018) L’occasione mancata a Roma, dovesi è fatto rimontare da, ha lasciato l’amaro in bocca al, che a Parigi potrebbe avere l’opportunità di vendicarsi della sconfitta del Foro Italico. Il tennista di Arma di Taggia è stato il primo capace (agli US Open) di rimontare due set di svantaggio all’iberico in uno Slam, dunquefarebbe bene a temerlo. Certo, sulla terra rossa la musica è diversa, ma se il nostro portacolori volesse mettere in difficoltà il maiorchino dovrebbe trovare la continuità non avuta a Roma.è stato sorteggiato nella parte alta del, ma uno scontro con lo spagnolo si potrebbe avere soltanto in semifinale. Andiamo a vedere come potrebbero arrivarci i due contendenti. Lo spagnolo affronterà all’esordio l’ucraino Aleksandr Dolgopolov, talento mai completamente esploso, che comunque non ...