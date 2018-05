adnkronos

: RT @Adnkronos: Rivoluzione #privacy, cosa cambia - fulvioponte : RT @Adnkronos: Rivoluzione #privacy, cosa cambia - Le_Valentinois7 : New post: 'Rivoluzione privacy, cosa cambia ' - Adnkronos : Rivoluzione #privacy, cosa cambia -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Data storica per la protezione dei dati personali. Il 25 maggio entra in vigore - in tutti gli Stati dell'Eurozona - il Regolamento Ue 2016/679 noto come GDPR , General Data Protection Regulation, . ...