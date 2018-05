Risparmiatori truffati | sul tavolo del prossimo governo il nodo dei risarcimenti anche ai

Conte parte dai Risparmiatori truffati e prepara la squadra con Di Maio e Salvini : Quanto all'incontro con Visco è lapidario: "Abbiamo doverosamente parlato dello stato dell'economia italiana, c'è stato un aggiornamento", dice Conte, mentre fonti dell'Associazione vittime dei ...

Governo - Conte incontra i Risparmiatori truffati. Loro : “Fiduciosi per la prima volta - dopo 3 anni”. Poi rifiuta un rosario regalato da un leghista : Nessuna risposta alle domande sulla squadra dei ministri, così come sulle voci relative ai diktat denunciati dal Quirinale, o sui tempi del giuramento. Ha lasciato Montecitorio ancora in taxi, venti minuti prima di mezzanotte, il presidente incaricato Giuseppe Conte, che sarà sostenuto dal Governo giallo-verde M5s-Lega. Conte ha così incontrato una delegazione di risparmiatori truffati, ai quali aveva promesso: “Chi ha subito truffe o ...

Banche : Lega incontra delegazioni Risparmiatori truffati - ok a fondo risarcimenti : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Lavoriamo per risarcire i truffati delle Banche, tutti quelli che avevano investito i loro risparmi ed ora non hanno più nulla. Dobbiamo evitare che oltre all’indescrivibile danno economico si aggiunga un irreparabile danno sociale. Per questo la Lega oltre a sostenere la nascita di un fondo per rimborsare risparmiatori ed aziende, ha presentato anche una pdl per garantire i risarcimenti che, a ...

