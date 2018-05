Rimborsi post-sisma anche agli esclusi Ci sono 25 milioni

La Lega si muove in Parlamento per i Rimborsi post-alluvione : 'Interrogazione rivolta al Ministero dell'Economia e delle Finanze Premesso che nella notte tra il 09 e 10 settembre 2017 Livorno e' stata devastata da un evento meteorologico eccezionale che ha ...

Sassuolo-Napoli posticipata : da domani via ai Rimborsi per i biglietti : I tifosi di Sassuolo e Napoli che avevano comprato il biglietto per la gara del 31 marzo potranno ottenerne il rimborso L'articolo Sassuolo-Napoli posticipata: da domani via ai rimborsi per i biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.