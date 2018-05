Ricerca | nuovo approccio per migliorare la memoria delle vittime di ictus

Cagliari - alla Ricerca del nuovo allenatore : arriva il primo “no” a Giulini : Cagliari alle prese con il casting per la panchina dato che il patron Giulini ha deciso di sollevare dall’incarico Diego Lopez Il Cagliari ha deciso di cambiare guida in panchina, sostituendo Diego Lopez nonostante la salvezza raggiunta nello scorso campionato. Il patron del club sardo Giulini, si è dunque messo alla ricerca di un nuovo tecnico, sondando diverse piste. La prima di queste però, secondo Gazzamercato, è già saltata. Si tratta ...

Il Nuovo Rinascimento tecnologico secondo Huawei. Una Ricerca : Sono Bologna, Milano e Firenze le città italiane che più spiccano nei tre fattori chiave della creatività, connettività e innovazione. È quanto emerge dalla ricerca New Renaissance Hotspots, realizzata da Institute of Arts and Ideas e Kjaer Global, e commissionata dal colosso Huawei. Nelle tre città italiane, sostiene la ricerca, raggiungerà il massimo splendore il “Nuovo ...

Nestlé : nuovo centro Ricerca a Losanna - ospiterà 800 specialisti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Uber - il futuro parte dalla Francia - a Parigi nuovo centro Ricerca : Roma, 24 mag. , askanews, Uber ha annunciato l'intenzione di sviluppare un nuovo centro di Tecnologie Avanzate che sarà focalizzato inizialmente sul progetto Uber Elevate. La Francia è il luogo ...

Passi in avanti nella Ricerca : nuovo anticorpo per la cura di malattie rare : Non vi è dubbio che negli ultimi anni i progressi compiuti nel campo della ricerca hanno aperto nuovi scenari impensabili soltanto qualche decennio fa. Gli avanzamenti della scienza in ambito medico in particolare hanno consentito la messa a punto di farmaci sempre più efficaci per la cura di malattie anche gravi. Rimanendo sempre nell'ambito della scoperta di nuove terapie, merita di essere segnalato uno studio che è stato coordinato ...

Ricerca - CNR : “nuovo messaggero” di un gene regola la fertilità maschile delle piante : La fertilità maschile in ambito vegetale dipende da un nuovo messaggero di un gene. Lo ha scoperto un team coordinato dall’Istituto di biologia e patologia molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibpm), unità di Roma, in collaborazione con l’Università di Kyoto e il Riken Institute di Yokohama, nell’ambito dei progetti bilaterali (Italia – Giappone) di grande rilevanza finanziati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero ...

Massimo Ostillio nuovo vicepresidente Fondazione Ricerca termale : Roma, 14 mag. , AdnKronos Salute, - Massimo Ostillio è il nuovo vicepresidente della Fondazione per la ricerca scientifica termale , Forst, . La nomina è avvenuta lo scorso 10 maggio a Roma da parte ...

Massimo Ostillio nuovo vicepresidente Fondazione Ricerca termale : Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) – Massimo Ostillio è il nuovo vicepresidente della Fondazione per la ricerca scientifica termale (Forst). La nomina è avvenuta lo scorso 10 maggio a Roma da parte del Consiglio di amministrazione presieduto da Aldo Ferruzzi.Ostillio, nato a Taranto e laureato con all’università di Bari, è stato dirigente del Gruppo Iri, dal 1987 al 1994. Giornalista pubblicista, è stato eletto deputato nella XIII e ...

FINANZA/ Apple-Goldman Sachs alla Ricerca di un 'nuovo ordine' fra Silicon Valley e Wall Street : L'alleanza fra Goldman Sachs e Apple nei pagamenti digitali sembra guardare oltre lo sviluppo di 'fintech', a un 'nuovo ordine' americano fra Wall Street e Silicon Valley. di NICOLA BERTI

È online il nuovo sito dell’Infrastruttura di Ricerca Europea EMSO ERIC : E’ online www.EMSO.eu, il nuovo sito dell’Infrastruttura di Ricerca Europea EMSO ERIC che descrive le attività che coinvolgono gli osservatori sottomarini multidisciplinari dedicati allo studio e al monitoraggio dei mari europei. Il sito dell’infrastruttura, realizzato nell’ambito di EMSO-Link, progetto finanziato dalla Commissione Europea nel programma Horizon 2020, nasce per comunicare e divulgare le attività del Consorzio Europeo ...

Etherborn è il nuovo puzzle platformer in cui giocheremo come un corpo senza voce alla Ricerca del proprio significato : Il particolare puzzle platform Etherborn, annunciato in precedenza solamente per PC, sarà rilasciato anche per PlayStation 4, Xbox One e Switch, come ha annunciato lo sviluppatore Altered Matter. L'arrivo del gioco è previsto nel corso dell'anno.Ecco una panoramica del gioco, condivisa da Altered Matter e riportata da Gematsu:Etherborn è un puzzle platformer in cui si gioca come un corpo senza voce alla ricerca del proprio significato mentre si ...

Ricerca : un nuovo esame del sangue può prevedere la gestosi : Presso il “Royal Women’s Hospital” di Melbourne, è stato messo a punto un innovativo test predittivo del sangue che misura due proteine che vengono rilasciate dalla placenta e si rilevano a livelli anormali nelle donne che svilupperanno in gravidanza la gestosi (o preeclampsia), condizione legata all’aumento della pressione sanguigna e delle proteine nelle urine della madre e potenzialmente letale sia per la donna sia per ...

Ricerca : sviluppato nuovo materiale intelligente in grado di misurare forze e spostamenti : Un nuovo materiale intelligente sviluppato al dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa permetterà di realizzare una nuova classe di sensori ultrasensibili per industria 4.0, medicina personalizzata e applicazioni robotiche. Autore dello studio è il gruppo di Ricerca del professor Giuseppe Barillaro, in particolare la dottoranda Rossella Iglio, che ha sviluppato e testato il materiale in collaborazione con Ricercatori ...

Opera Desktop : con il nuovo aggiornamento introdotta la Ricerca istantanea e Flow : Opera Desktop ha ricevuto nella giornata odierna un nuovo aggiornamento ricco di novità che vanno a migliorare ulteriormente l’esperienza utente nella navigazione e nella sincronizzazione dei contenuti. ricerca istantanea Premendo il tasto ALT e contemporaneamente lo spazio, oppure cliccando sull’icona a forma di lente d’ingrandimento situata nella barra laterale sinistra, appare ora una barra di ricerca attraverso la quale ...