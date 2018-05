Ricerca | in Italia investimenti in ricerca più bassi Paesi del G7

Cosa frena la Ricerca di un compromesso tra Merkel e l’Italia populista : Dopo giorni di silenzio la Germania si è pronunciata sul governo giallo-verde che sta per nascere in Italia. Il ministro degli Esteri Michael Roth ha affermato in un’intervista allo Spiegel che “più che mai, l’Europa ha bisogno di un affidabile partner italiano che, come prima, veda il suo posto nel

Unime : la professoressa Migliardo eccellenza della Ricerca italiana : ... e al Festival delle Scienze di Roma, svoltosi all'Auditorium Parco della Musica a Roma, dove ha curato la tavola rotonda sulle questioni di genere nella scienza a cui hanno partecipato la prof.ssa ...

Agricoltura : il CREA mette in campo la Ricerca per il rilancio del mais italiano : Il 2017 è stato un anno da dimenticare per il mais, con la siccità che causato elevato e continuo stress idrico e termico per la coltura, determinando rese inferiori del 6,7% rispetto alla media degli ultimi 5 anni, anch’essa caratterizzata da un trend negativo, con un calo produttivo davvero preoccupante, sia in termini di rese (-2,5 milioni di tonnellate) che di superfici coltivate (-300.000 ha circa). Per favorire il rilancio del mais ...

Artico - l'incontro sul Dirigibile Italia e sulla Ricerca al Polo Nord - : Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano si celebrano i 90 anni della celebre missione tricolore. Un'occasione per parlare anche del lavoro scientifico attuale nell'area più settentrionale del pianeta

Parte il 27 maggio la “WEBER CUP 2018 alla Ricerca del miglior GRILLER D’ITALIA” : Il 27 maggio a Concorezzo (MB) la tappa del tour WEBER CUP 2018 alla ricerca del miglior GRILLER D’ITALIA. Gara amatoriale con iscrizioni gratuite. Si svolgerà in 10 tappe regionali che andrà a caccia del miglior GRILLER d’Italia. L’iniziativa, sostenuta dal leader mondiale del barbecue Weber, prevede la sua ottava sfida a Concorezzo (MB), in via Dante 191. Per Partecipare, basterà iscriversi sul sito www.webercup.it e mettersi in gioco con ...

Ricerca : ‘scosse’ al cervello contro l’obesità - lo studio italiano : Piccole ‘scosse’ al cervello per combattere l’obesità intervenendo sui circuiti neurologici che la alimentano: ‘spegnendo’ cioè la voglia di cibo. Una nuova strategia promettente secondo uno studio di medici e Ricercatori dell’Irccs Policlinico San Donato alle porte di Milano, presentato a Barcellona all’Annual Meeting 2018 della Società europea di endocrinologia-Ese. La dTms, stimolazione magnetica ...

SCENARI/ Ricerca e innovazione - 3 fronti politici caldi dagli Usa alla Cina - e all'Italia - : Aumenta l'importanza sulle strategie politiche globali di Ricerca e innovazione tecnologica. Tre nuovi fronti aperti vanno affrontati quanto prima.

Ricerca : italiani scoprono un effetto antiossidante del latte fermentato : Il probiotico di latte fermentato, che si trova nel banco frigo del supermercato, oltre ad essere antinfiammatorio è, per l’intestino, anche antiossidante. Ciò grazie a un batterio ‘buono’, il Lactobacillus casei Shirota, scoperto negli anni Trenta da Minoru Shirota, un microbiologo dell’Università di Kyoto. Questa Ricerca ha firme tutte italiane: infatti, lo studio e’ stato realizzato dall’Università di ...

Milano - ingoia lametta - si fa ricoverare ed evade dall’ospedale/ Detenuto magrebino Ricercato in tutta Italia : Milano, evaso Detenuto a rischio radicalizzazione dal carcere di Opera. Ultime notizie, caccia all'uomo fuggito. Il malvivente ha approfittato di un momento di distrazione(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:57:00 GMT)

Diabete - Ricerca italiana al top : Rimini, 16 mag. (AdnKronos Salute) – ricerca italiana sul Diabete al top, nonostante la cronica carenza di fondi pubblici. I circa 500 ricercatori impegnati nelle università e negli ospedali hanno prodotto dal 2000 ad oggi oltre 5 mila pubblicazioni su riviste internazionali, spesso sulle più prestigiose del settore. Le agenzie ‘di rating’ della ricerca collocano quella italiana in diabetologia al primo posto nel mondo, se i ...

La politica italiana si è dimenticata della Ricerca : Nel mondo globalizzato, investire in ricerca significa investire sul futuro benessere delle nazioni. Non è un mistero che il PIL delle nazioni sia direttamente proporzionale a quante queste investano ...

Ricerca - la scossa che fa gridare ‘Eureka’ : tecnica italiana accende la creatività : Cos’è che ci fa esclamare ‘Eureka!’ quando come per magia si materializza davanti ai nostri occhi la soluzione a un problema? Una lampadina che si accende nella mente all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Un team di scienziati italiani ha indagato e, in uno studio pubblicato online sul ‘Journal of Creativity Research’, offre degli elementi in più per ‘inquadrare’ il meccanismo che si ...