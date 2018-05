Riassunto del daytime di Amici17 del 25 05

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 24/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni “il maestro dei maestri” che chiede a Maria di poter ballare e vuole che si esibisca anche Gianni sulla stessa base musicale. Secondo l’opinionista sembra a tutti gli effetti una sfida, ma Giovanni ci tiene a precisare che è solo un invito; dopo il giusto riscaldamento entrambi si scatenano sulle note di “Sofia” di Alvaro Soler, ma il pubblico chiamato a ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 24/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con Carmen e Lauren che parlano con Einar; il cantante della Squadra Blu è un po’ sotto tono e le compagne di casetta cercano di capire cosa gli stia accadendo. Einar ammette di essere nostalgico perché gli manca il padre e lo vorrebbe accanto a sé in questo momento così importante. Dopo le assegnazioni per l’ottava puntata del Serale, Irama è a lezione e prova “Io vorrei non vorrei ma se vuoi”, ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 23/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Gemma e Marco; di recente tra i due c’è stato un confronto a causa di un intervento di Giorgio e la questione sembra non trovare un punto di contatto. Maria lancia un filmato che li vede insieme dietro le quinte, Marco ripete a Gemma il proprio fastidio per questo rapporto “a tre” e Gemma in lacrime tenta di farlo ragionare, lo accusa di farle un ricatto morale e che avrebbe dovuto esternare ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 23/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con la Squadra Blu che ha la possibilità di vedere alcuni tweet che li riguardano; i ragazzi commentano e ringraziano gli utenti per le belle parole che gli sono dedicate. Giorno di assegnazioni, l’ottava puntata del Serale si avvicina e i cantanti della Squadra Bianca sono i primi a riceverle. Emma va subito a lezione per preparare il brano “True Colors” . Dopo le assegnazioni dei ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sossio; nella scorsa puntata il calciatore e Ursula erano stati fortemente criticati da Gianni e Tina sicuri che tra i due ci fosse più di un’intesa e per poter smentire questi dubbi gli era stato chiesto di mostrare i cellulari. Sossio non aveva accettato mentre Ursula, prima titubante, aveva deciso di parlare con la redazione. Oggi Sossio continua a mantenere la sua posizione e si oppone ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 21/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con Irama che riceve una bellissima notizia: inizierà a registrare il suo album. Il cantante della Squadra Bianca condivide subito le sue emozioni con i compagni di casetta, in particolare con Biondo. Si torna a sabato 19 maggio, a distanza di poche ore dalla diretta arrivano gli ospiti e la commissione esterna, ognuno di loro racconta alle telecamere le aspettative e come vivranno questa puntata. Serata ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 18/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con i professori che raggiungono Bryan e Lauren nelle casette subito dopo la diretta di sabato scorso. La maestra Celentano va a parlare con Bryan per motivarlo e complimentarsi per il suo percorso, lo stesso fanno Bill Goodson e Garrison con Lauren. Luca Tommassini accompagnato dai professori, ha voluto incontrare entrambi i ballerini nelle casette. Il direttore artistico comunica a Lauren e Bryan le ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne riparte dalla questione rimasta in sospeso tra Gemma, Marco e Giorgio. Per Tina Gemma ha sbagliato, non avrebbe dovuto lasciar parlare Giorgio, ma Gemma non la vede così drammatica e non ritiene l’intervento di Giorgio una mancanza di rispetto verso Marco, Maria neanche. Giorgio chiarisce che il suo intervento era un semplice chiarimento e non voleva minimamente intromettersi tra di loro. A questo punto la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 17/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si allontana un secondo dallo studio e quando ritorna ha con se “La mummia” versione stato interessante; ne approfitta per fare degli auguri molto sarcastici a Gemma. Si parte con un filmato, dopo la scelta di Ida, Gemma è molto emozionata e con un nodo alla gola parla delle sue emozioni, del fatto che si sia immedesimata in questa storia d’amore e di Marco che, notando ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 17/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con i cantanti della Squadra Blu che ricevono l’assegnazione del duetto con Massimo Ranieri e J-Ax. Dopo l’assegnazione alla Squadra Blu, è il momento di scoprire chi sarà l’ospite con cui duetterà uno degli allievi della Squadra Bianca: per loro ci sarà Fedez che ha scelto di condividere il palco con Biondo. Il cantante si mette subito a lavoro per preparare la nuova assegnazione. Irama ed ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che comunica che oggi ci sarà la scelta di Nilufar. Si parte con un filmato di Giulia De Lellis e del suo bellissimo percorso a Uomini e Donne, ricordi, emozioni, consigli e ringraziamenti a chi l’ha sempre sostenuta e continua a farlo. È il momento di Nilufar e la sua scelta. Nel filmato le prime immagini in villa; Nilufar arriva per prima e racconta le sue sensazioni a ridosso di ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 16/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con un momento molto speciale per Einar; subito dopo la diretta di sabato sera il cantante della Squadra Blu riceve una visita molto speciale in casetta: Valentina, la sua fidanzata. Carmen è impegnata in saletta con il brano “per Elisa” e mentre sta studiando riceve una nuova assegnazione “Titanium” di Sia. Emma sta preparando le sue assegnazioni con cui si esibirà sabato 19 Maggio e ...