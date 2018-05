Riaperto al traffico passo Stelvio

GENOVA - FURGONE SOSPETTO E ALLARME BOMBA/ Corso Europa Riaperto dopo intervento artificieri : traffico in tilt : GENOVA, FURGONE sospetti in Corso Europa: ALLARME BOMBA e "materiali pericolosi". traffico in tilt per due ore: cessato ALLARME e ritorno lento alla normalità. Le ultime notiziei(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:23:00 GMT)