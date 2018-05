Resident Evil 7 | video confronto tra la versione PS4 e l' edizione cloud per Nintendo

Resident Evil 7 arriva su Switch col cloud gaming - editoriale : Un gioco che non avrebbe mai potuto essere possibile nella sua forma originale su Switch, ora lo è: Resident Evil 7 è stato lanciato il 24 maggio sull'ibrida di Nintendo, anche se soltanto per il mercato giapponese. L'edizione è stata chiamata Resident Evil 7 cloud Version e il perché è presto detto: di fatto, su Switch, non ci è arrivata. O almeno non nel modo in cui siamo stati abituati negli anni, con trasposizioni e ridimensionati legati ...

Resident Evil 7 su Nintendo Switch dà problemi all’utenza USA : Resident Evil 7 è stato annunciato per Nintendo Switch pochi giorni fa ed è ora disponibile oltreoceano: il titolo è giocabile in cloud, come è stato già spiegato nell'annuncio da parte di Capcom. Sfortunatamente, i giocatori Nintendo Switch negli Stati Uniti stanno riscontrando, nelle ultime ore, diversi problemi. In Rete sono comparsi progressivamente dei filmati gameplay di Resident Evil 7 Cloud Version su Nintendo Switch. Molti di questi ...

Resident Evil 7 su Switch? È ufficiale ma solo in streaming : Considerando l'incredibile successo della piattaforma le possibilità che un gioco come Resident Evil 7 arrivasse su Switch erano inevitabilmente parecchie e Capcom non si poteva di certo lasciare sfuggire l'occasione di migliorare ulteriormente i numeri dell'ultimo capitolo di uno dei propri franchise di punta.È ufficiale: Resident Evil 7 arriva su Switch ma lo fa in un modo a dir poco particolare: attraverso lo streaming. Questa versione è ...

Resident Evil 7 arriva su Nintendo Switch in Giappone - ma non come pensate : Capcom ha annunciato che Resident Evil 7 arriverà su Nintendo Switch a partire dal 24 maggio 2018. Secondo il trailer in calce, sarà possibile tramite un software sul Nintendo Shop che permetterà di giocare utilizzando il cloud. La versione Switch dell'ultimo capitolo della serie, inoltre, non includerà solo il gioco principale, ma anche i vari DLC aggiuntivi, e sarà eseguito da un servizio cloud dedicato. Se ciò dovesse essere confermato ...

Resident Evil : serie TV in arrivo? : Secondo Variety Resident Evil potrebbe tornare sotto i riflettori molto presto, Constantin sarebbe infatti al lavoro sul riavvio della saga anche se non si sa bene sotto quale forma.L'opzione più interessante e probabile è quella di una serie televisiva, ma senza le presenze del regista Paul W.S. Anderson e della protegonista della saga cinematografica Milla Jovovich, i quali sono attualmente impegnati con l'adattamento per il grande schermo di ...

Più di 5 milioni di copie vendute per Resident Evil 7 : è il quarto capitolo più venduto per il franchise : In occasione del premio ottenuto ai Game Audio Network Guild Awards (G.A.N.G. Awards) per il miglior audio VR, Capcom ha confermato i dati di vendita di Resident Evil 7, ultimo capitolo dell'acclamato franchise che ha anche segnato un cambio di rotta non indifferente per la serie.Attraverso un comunicato ufficiale la compagnia nipponica ha rivelato che il gioco è riuscito a raggiungere e superare la soglia di 5 milioni di copie vendute ...

Far Cry 5 incontra Resident Evil 7 : ecco come è stata ricreata la casa dei Baker nel titolo di Ubisoft : Mentre le più recenti notizie su Far Cry 5 ci parlavano delle possibili 5 milioni di copie piazzate dal gioco di Ubisoft in pochissimo tempo, ecco spuntare un curioso video che testimonia cosa può accadere quando giocatori con molta fantasia mettono le mani sull'editor per le mappe.come riporta Videogamer, un giocatore ha pubblicato un video che ci mostra come è stato possibile ricreare la casa dei Baker di Resident Evil 7 all'interno di Far Cry ...

La nostalgia per il “vecchio” Resident Evil ha un nome : Residence of Evil : I videogiochi non sono più una roba da giovani, nemmeno quelli per console. Me ne rendo conto quando parlo di Resident Evil e rievoco i primi titoli del franchiese (che ha esordito nel remoto 1996) come i migliori. Io che non posso nemmeno fregiarmi di appartenere ai Millennials, se mi rivolgo a un appartenente della Generazione Z, raccolgo sguardi straniti nel migliore dei casi e condiscendenti nel peggiore. Per i più giovani, un titolo come ...

Residence of Evil : The Game è il nuovo titolo gratuito per PC di MoonGlint ispirato a Resident Evil : Come segnala DSOGaming, MoonGlint ha annunciato un nuovo gioco per PC gratuito basato su Unreal Engine 4 fortemente ispirato ai classici giochi Resident Evil, Residence of Evil: The Game. Per celebrare questo annuncio, il team ha anche rilasciato i primi screenshot che potete vedere qui sotto.Residence of Evil: The Game è un gioco in terza persona che utilizza angoli di ripresa fissi come i primi giochi di Resident Evil. MoonGlint afferma che il ...