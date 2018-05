Referendum sull’aborto Irlanda | da tutti il mondo tornano per il voto

Irlanda - Referendum sull’aborto libero/ Si vota su abrogazione del divieto : Vescovi - “vinca diritto alla vita” : Irlanda, Referendum su aborto libero il 25 maggio 2018: si vota sull'abrogazione del divieto all'interruzione di gravidanza. La battaglia culturale: Vescovi, "vinda diritto alla vita"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:13:00 GMT)

Il Referendum sull’aborto in Irlanda : Si vota domani per abrogare una singola frase della Costituzione che stabilisce un divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza: le cose da sapere e cosa dicono i sondaggi The post Il referendum sull’aborto in Irlanda appeared first on Il Post.

Referendum irlandese sull’aborto - ecco come cambiano le cose e la situazione in Europa : (foto: ARTUR WIDAK/AFP/Getty Images) Il 25 maggio l’Irlanda potrebbe scegliere di cambiare la sua costituzione, per entrare finalmente nel folto gruppo di nazioni Ue in cui il ricorso all’aborto è un diritto sancito dalla legge. Per farlo, i cittadini saranno chiamati a scegliere se abrogare o meno il cosiddetto ottavo emendamento, l’articolo della costituzione irlandese che attualmente riconosce pari diritto alla vita sia alla donna che al ...

Irlanda - il Referendum sull’aborto sarà il 25 maggio : Fra meno di due mesi, il prossimo 25 maggio, in Irlanda si terrà il referendum popolare per decidere se abolire la legge del 1983 che rese illegale l’interruzione della gravidanza. L’ottavo emendamento della Costituzione equipara il «diritto alla vita del nascituro» a quello della madre e vieta l’aborto in quasi tutti i casi (tranne quando mette a rischio la vita della donna), anche in quelli di stupro, di incesto o di anomalia fetale. È stato ...