Red Bull Cliff Diving | Orlando Duque e lo spettacolare tutto dall’iceberg a difesa del

F1 Monaco - Hamilton : «Ci aspettavamo Ferrari e Red Bull davanti» : MONTECARLO - Nella giornata di libere che ha inaugurato il weekend del GP di Monaco, Lewis Hamilton ha dovuto limitare i danni. Il Campione del Mondo non sembra troppo preoccupato: ' È stata una giornata discreta: nessun danno, che è positivo, ma è stata dura. Come prevedevo le Red Bull sono state molto veloci e noi abbiamo faticato un po' di ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : Red Bull favorita per la pole - Ferrari e Mercedes costrette ad inseguire : Giorno di riposo in quel di Montecarlo. Nel Principato, nel weekend del GP più glamour del Circus della Formula Uno, funziona così da sempre. Una tradizione che ha motivazioni diverse: in passato, quando il giovedì dell’appuntamento iridato coincideva con la festa dell’Ascensione, consentiva di attirare più turisti dalla Francia mentre ora sono in ballo mere questioni economiche e logistiche, legate allo svolgimento del mercato del ...

F1 - Hamilton fiducioso a Montecarlo : “siamo più vicini a Red Bull e Ferrari di quanto mi aspettassi” : Lewis Hamilton abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti nel corso delle due sessioni di prove libere del Gp di Montecarlo, il britannico appare fiducioso in vista di qualifiche e gara Giornata positiva per la Mercedes quella andata in scena ieri a Montecarlo, nel corso della quale Hamilton e Bottas hanno raccolto dati importanti in vista di qualifiche e gara. Niente posizioni di vertice, prenotate dalle due Red Bull di Ricciardo e ...

F1 - Ferrari tranquilla a Montecarlo : ecco perché il gap dalla Red Bull non spaventa il Cavallino : I sei decimi rifilati nelle libere dalla Red Bull non spaventano la Ferrari, tranquilla in vista di qualifiche e gara Una giornata dominata dalle due Red Bull, due sessioni di prove libere che pongono la scuderia di Milton Keynes nel ruolo di favorita d’obbligo in vista della gara di domenica. Non è però tutto oro quel che luccica nel box anglo-austriaco, il Gp di Monaco nasconde delle insidie e potrebbe completamente ribaltare i valori in ...

F1 - Ferrari tranquilla a Montecarlo : ecco perché il gap dalla Red Bull non spaventa il Cavallino : I sei decimi rifilati nelle libere dalla Red Bull non spaventano la Ferrari, tranquilla in vista di qualifiche e gara Una giornata dominata dalle due Red Bull, due sessioni di prove libere che pongono la scuderia di Milton Keynes nel ruolo di favorita d’obbligo in vista della gara di domenica. Non è però tutto oro quel che luccica nel box anglo-austriaco, il Gp di Monaco nasconde delle insidie e potrebbe completamente ribaltare i valori in ...

MotoGP - Marquez e Pedrosa proveranno la Red Bull da Formula 1 il 5 e il 6 giugno : Dopo Hamilton che sfida Crutchlow in moto, c'è un altro campione del mondo che fa sognare gli appassionati del motorsport. Marc Marquez ha postato sul suo profilo Instagram una foto all'interno dell'abitacolo della monoposto Red Bull . Un futuro in Formula 1 per lo ...

Formula 1 - GP Monaco. Vanzini : 'Red Bull mette le ali - Ferrari pronta a tarparle' : Il 4 volte campione del mondo non ha potuto simulare la gara con le gomme Ultrasoft, ma l'ha fatto abbastanza inutilmente con le Supersoft, chiedendo anche al team di farlo rientrare, tanto era ...

Gp Monaco - Vettel : 'Possiamo essere più veloci delle Red Bull' : Roma, 24 mag. , askanews, Sebastian Vettel non si dice impressionato dalla velocità delle due Red Bull. 'Possiamo essere più veloci di loro? Certo, perché no? Già in altri venerdì erano stati più ...

Monaco : di nuovo Red Bull - con Vettel terzo nelle FP2 : Anche le seconde libere del GP di Monaco sono state nel segno della Red Bull e di Daniel Ricciardo che nel pomeriggio ha stabilito un altro record sul giro. A 2 decimi il compagno di squadra Max Verstappen, con Sebastian Vettel terzo a oltre mezzo secondo, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Quinta la Ferrari […] L'articolo Monaco: di nuovo Red Bull, con Vettel terzo nelle FP2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Formula 1 - Vettel : 'Scivolo tanto. Red Bull? Spesso veloci nelle libere' : "Credo che sia stata una giornata discreta, Monaco è sempre una pista complicata con il traffico. Ci sono state bandiere rosse, poi tutti si sono buttati in pista ed è stato un gran casino. ma nel ...

F1 - analisi prove libere GP Monaco 2018 : Red Bull imprendibili - Ferrari e Mercedes rincorrono - bene Renault e McLaren - male le Haas : Cosa ci ha detto la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, rigorosamente di giovedì come tradizione monegasca? Il primo verdetto emesso, come era pronosticabile, è che la Red Bull sia la vettura migliore sui saliscendi del Principato e sulle sue curve lentissime. In secondo luogo abbiamo appreso che Ferrari e Mercedes dovranno forzare parecchio per mettersi alle spalle le vetture di Milton Keynes, mentre ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Ricciardo e Red Bull super veloci. Vettel in terza piazza : Red Bull e Daniel Ricciardo inarrivabili per tutti in queste prove libere del giovedì. Le vetture di Milton Keynes dominano la scena e son in vetta alla classifica combinata di oggi. L’australiano, in vetta, con il nuovo record (non ufficiale) della pista, primo a scendere sotto il muro dell”1’12” (1’11″841). A 194 millesimi troviamo l’altro alfiere del team anglo-austriaco Max Verstappen, a conferma ...

Monaco - volano le Red Bull : Ricciardo e Verstappen davanti a Vettel : Red Bull scatenate nelle prima giornata di prove libere del GP di Monaco. Daniel Ricciardo in 1'11"841 ha preceduto il compagno di squadra Max Verstappen, staccato di poco meno di due decimi. Terzo ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere : Red Bull spaziali anche nella Fp2! (Gp Monaco 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Monaco 2018 Montecarlo: tempi e classifica delle due sessioni, nel Principato si va in pista già oggi (giovedì 24 maggio)(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:32:00 GMT)