Restano in carcere Antonio Casamonica e Alfredo e Vincenzo Di Silvio, che parteciparono alin un bar di Roma il giorno di Pasqua, aggredendo una cliente disabile e il gestore. Lo ha deciso il Tribunale del, che ha ancheto i domiciliari per Enrico Di Silvio, 70 anni, nonno di Alfredo e Vincenzo. Per tutti e 4 l'accusa è di violenza privata, danneggiamento e lesioni personali con l'aggravante del metodo mafioso.(Di venerdì 25 maggio 2018)