Ragusa : romeno pestato a sangue per 25 euro - arrestati 3 connazionali : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – Hanno un volto gli autori del pestaggio avvenuto pochi giorni fa nel Ragusano. Per gli investigatori sono Jean Irinel Bonculescu, 33 anni, Vasile Mocanu, 27 anni, e Adrian Petras, 30 anni, ad aver picchiato a sangue un loro connazionale per rubargli pochi euro. Per loro si sono adesso spalancate le porte del carcere di Ragusa. I carabinieri della Compagnia di Vittoria, infatti, hanno dato esecuzione al ...