Ragazza di 13 anni si taglia i capelli e li dona ai bambini malati di tumore

Milano - la madre non accetta la sua omosessualità - Ragazza di 23 anni tenta il suicidio : Ha avuto il coraggio di raccontare alla mamma la sua preferenza sessuale, la sua omossessualità. Ma la mamma non ha capito, non ha voluto accettare l'attrazione di sua figlia verso le donne. Così, ...

Ragazza di 16 anni sta per lanciarsi dal cavalcavia : automobilista la salva : Ha tentato di farla finita lasciandosi cadere nel vuoto , dall'alto di un ponte. Fortuna che un automobilista di passaggio lungo l'autostrada A27 l'ha notata in piedi sul cornicione di un cavalcavia, ...

Schiaccia l’acceleratore al posto del freno e travolge bimbo di 5 anni. Ragazza tenta suicidio : Eleanor Cass, 26enne inglese, non ha retto al rimorso di aver cambiato per sempre la vita del piccolo Bobby in quell'incidente avvenuto lo scorso luglio. La giovane, che è stata condannata a 16 mesi di carcere per guida pericolosa, aveva provato a difendersi: "Stavo imparando a guidare". Nei giorni scorsi, l'insano gesto.Continua a leggere

Rimini. Stupro della Ragazza polacca - 9 anni ai 3 minori : Rimini. Stupro della ragazza polacca, 9 anni ai 3 minori – Nove anni e otto mesi di carcere confermati: si è concluso così il processo in appello per i tre minorenni imputati per gli stupri della scorsa estate a Miramare di Rimini. I tre stranieri, due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e un nigeriano di 16 sono accusati di far parte del gruppo, guidato dal 20enne Guerlin Butungu, che la notte del 26 agosto violentò una turista polacca, ...

Choc al Centro direzionale : Ragazza di 15 anni precipita e muore : Choc al Centro direzionale. Una ragazza di 15 anni è precipitata dal 15esimo piano di uno stabile dell'isola G1 del Centro direzionale. La terribile morte si è verificata intorno alle 17.40 di questo ...

Febbre alta e raffreddore : credeva di avere l'influenza ma era sepsi - Ragazza di 18 anni in coma : Sembrava solo una banale influenza, ma era qualcosa di molto peggio, che l'ha lasciata a combattere tra la vita e la morte ad appena 18 anni. Una ragazza inglese, Whitney Martin, che aveva...

Reggio Calabria - frontale tra moto : morti due uomini - ferita una Ragazza di 20 anni : Due uomini sono morti e una ragazza di venti anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto domenica sulla statale 18, nel territorio di Bagnara Calabra. Due moto si sono scontrate frontalmente. In corso di accertamento le cause dell'incidente.Continua a leggere

Treviso - scontro frontale tra due auto : morta Ragazza di 18 anni - 4 amici sono feriti : Tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi sabato sera a Susegana, in provincia di Treviso: una ragazza di 18 anni è morta e i quattro amici che viaggiavano con lei sono feriti dopo essersi scontrati frontalmente con un'altra vettura in un tratto di strada noto per la sua pericolosità.Continua a leggere

Selinunte. Ragazza cade nella piazza in legno - da anni senza manutenzione : Ieri sera una Ragazza si è ferita ad una gamba, probabilmente a causa del cedimento di una delle tavole della piazza in legno, nel centro di Marinella di Selinunte. E' intervenuto anche il 118. Era ...

Lecce - il padre le organizza matrimonio “forzato” e non le permette di chattare : Ragazza di 14 anni si taglia i polsi : Un mese fa svelò alla sua insegnante che si era tagliata i polsi perché il papà le aveva tolto lo smartphone. Ma non era andata così e alla fine lo ha confessato proprio alla professoressa. La verità di quel gesto è venuta fuori negli scorsi giorni, sempre nella scuola del Leccese frequentata dalla 14enne, ed è stata raccontata dal Nuovo Quotidiano di Puglia. La ragazzina, ospitata in una struttura protetta dopo l’episodio di aprile, ha ...

Pena ridotta a 30 anni per l'ex di Sara - la Ragazza strangolata e carbonizzata : Roma, 10 mag. , askanews, I giudici della I corte d'assise d'appello di Roma hanno condannato a 30 anni di carcere Vincenzo Paduano, il giovane accusato di aver strangolato e dato alle fiamme la sua ...

“Ora parlo…”. Amanda Knox - 11 anni dopo il delitto di Perugia. Proprio quando il sipario sembrava calare - ecco nuove dichiarazioni della Ragazza di Seattle : Quasi 11 anni dal delitto di Perugia. Undici anni da quella notta in cui Meredith Kercher venne massacrata. Un omicidio che dopo 3 gradi di giudizio non ha ancora un assassino. L’unico a finire in carcere è stato Rudy Guede, concorso in omicidio decisero i giudici. I due principali indagati, Raffaele Sollecito e Amanda Knox, hanno ripreso la loro vita di tutti i giorni. Proprio quando il sipario sembrava calare su loro due ecco che la ragazza ...