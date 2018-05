superguidatv

: Quelle brave ragazze, dal 4 giugno su Rai 1 @Veronica_Maya @ariannaciampoli @gracivaleria - SuperGuidaTV : Quelle brave ragazze, dal 4 giugno su Rai 1 @Veronica_Maya @ariannaciampoli @gracivaleria - meridiomassimo6 : RT @FeetReTweet: In diretta Instagram @Veronica_Maya ci mostra in anteprima qualche bella scarpina che vedremo in onda a 'Quelle brave raga… - serapsla : RT @FeetReTweet: In diretta Instagram @Veronica_Maya ci mostra in anteprima qualche bella scarpina che vedremo in onda a 'Quelle brave raga… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Torna su Rai 1 il programma del mattino “” condotto da Veronica Maya, Arianna Ciampoli, Mariolina Simone e Valeria Graci La Rai conferma una nuova edizione di, il programma del mattino di Rai 1 condotto da un team tutto al femminile. Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova edizione in onda dal 4su Rai 1.2018: cast Al via da lunedì 42018 alle ore 10.00 la nuova edizione di, il programma del mattino di Rai 1. Alla conduzione confermate tutte le quattrodalla precedente edizione: Veronica Maya, Mariolina Simone, Arianna Ciampoli e Valeria Graci. Diverse le novità di questa edizione. A cominciare dal nome del programma che si chiamerà…2018 alla collocazione oraria. Non più il pomeriggio, ma il programma sarà trasmesso di mattina sul primo ...