Quali sono i dubbi del garante europeo per la privacy su Rousseau

Quali sono i nodi ancora da sciogliere sulla squadra di governo : In realtà, spiegano ancora altre fonti Qualificate, tranne che su i ministeri chiave - Economia, Esteri, Interni e Difesa - dove si sarebbe arrivati a formulare una proposta da portare al Presidente ...

Quali sono i nodi ancora da sciogliere sulla squadra di governo : M5s e Lega tengono sul nome di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. Il nome dell'economista è appoggiato anche dal Movimento che, fra l'altro, viene spiegato da fonti Qualificate, ha avuto il merito di capire in tempo che il bail in bancario significava un esproprio "criminale" del risparmio dei cittadini. La sua scelta avrebbe come conseguenza di far reggere il triangolo che porterebbe Enzo Moavero ...

Giuseppe Conte e gli altri cinque : Quali sono i premier non eletti : Per la sesta volta nella storia repubblicana ad occupare Palazzo Chigi si ritroverebbe un tecnico o un professore che non è stato eletto in precedenza dai cittadini. L'ultimo è stato Matteo Renzi ma nella Seconda Repubblica è successo varie volte. Nella Prima mai (se non in chiusura)

GDPR e privacy : anche le aziende extraeuropee sono obbligate ad adeguarsi. Quali proposte e strategie avranno adottato Microsoft e le concorrenti? : GDPR e privacy sono le parole d’ordine di questo mese, poiché il nuovo regolamento comunitario sta per attuarsi, a cominciare dal prossimo 25 maggio. E il settore tecnologico è in fermento, proprio per garantire appieno la salvaguardia dei diritti dei cittadini europei. Infatti, a decorrere dal 25 maggio 2018, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, è direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data ...

Inter - Spalletti sulla Qualificazione Champions : “sono felicissimo” : “Sono molto felice, felicissimo perché siamo dove volevamo essere da tanto tempo – ha spiegato Spalletti all’uscita della sede -. Tocchiamo il paradiso con un dito”. Sono le parole di Luciano Spalletti al termine di un incontro con cui il tecnico dell’Inter e la società nerazzurra hanno messo a punto gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale. Spalletti ha incontrato oggi i vertici della società nerazzurra, ...

Ritirata Enterogermina dalle farmacie : Quali sono le ragioni? Video : In queste ore è stato diramata la notizia circa il ritiro dalle farmacie italiane di alcuni prodotti a base di Bacillus clausii: stiamo parlando della nota Enterogermina. Moltissimi italiani ne hanno fatto uso almeno una volta nella vita, credendo che il farmaco non potesse portare nessuna cattiva conseguenza al nostro corpo. Tuttavia, pare che delle particolari capsule siano state richiamate proprio a causa di un potenziale eccessivo consumo ...

Ecco Quali sono i buoni propositi di Samsung per i prossimi anni : Samsung Electronics, leader mondiale in ambito di tecnologia dei semiconduttori e ricerca, ha presentato oggi una serie di innovazioni fondamentali per il futuro ad alte prestazioni di calcolo e dispositivi connessi, ma anche dei nuovi centri di ricerca e sviluppo in ambito AI! L'articolo Ecco quali sono i buoni propositi di Samsung per i prossimi anni proviene da TuttoAndroid.

Quali sono gli smartphone più resistenti sul mercato : Dove lo trovo uno smartphone che non sia fragile come una scultura di cristallo? La domanda tormenta da anni chiunque non voglia trovarsi costretto a proteggere gadget dal design spettacolare con orride cover in silicone, ma la risposta non è semplice da dare. Ci ha provato Tom’s Guide, un portale dedicato ad analisi e recensioni di prodotti di elettronica che in questi giorni si è lanciato in una comparativa particolare, lanciando ...

Quali sono i quadri più costosi e i più grandi collezionisti d’arte : Secondo Albert Einstein “Uno dei motivi più forti che conducono gli uomini all’arte e alla scienza è la fuga dalla vita quotidiana con la sua dolorosa crudezza e la tetra mancanza di speranza, dalla schiavitù del propri desideri sempre mutevoli.” Per molti miliardari nel mondo l’arte è anche un bene rifugio e talvolta un investimento astuto. Arte miliardaria! La maggior parte dei miliardari possiede arte. Dei 2.208 miliardari del mondo, la media ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA SETTIMANA 21-27 maggio/ Quali sono i segni al top? (Mezzogiorno in famiglia) : PAOLO Fox, OROSCOPO e CLASSIFICA SETTIMANAle dal 21 al 27 maggio 2018 su DiPiù Tv durtante Mezzogiorno in Famiglia: inizia un periodo favorevole per i Gemelli, il Toro è molto apprezzato. Capricorno: quinta posizione. State risalendo dopo le situazioni negative che avete vissuto nei mesi precedenti. Siete il segno della costruzione e dell'indivisualità dato che preferite portare avanti più progetti insieme. Ora vi sentite forse un po' sotto ...

Fortnite : ecco Quali sono le sfide della settimana 4 della quarta stagione : Le sfide settimanali di Fortnite trapelano ancora una volta nella rete, per cui non dovrebbe sorprendere il fatto di conoscerle nuovamente in anticipo.L'inizio della quarta settimana della stagione 4 del gioco è previsto per il 22 maggio, per cui chi non considerasse le sfide settimanali una sorta di spoiler, può continuare con la lettura.Le sfide per la settimana 4 dunque saranno le seguenti: Read more…

Russia - statistica rileva Quali sono le auto con cambio manuale più vendute - : Il periodo preso in esame è stato il primo trimestre del 2018. Capolista è risultato essere il marchio russo LADA, con 71.000 vetture vendute, seguito da Renault , circa 24.000, e KIA , circa 12.000, .

“Denunciato”. Grande Fratello - altro che sQualifica : l’accusa è gravissima. E sono guai seri adesso : Squalifiche (quelle di Baya Dame e Luigi Favoloso), provvedimenti disciplinari (nomination diretta per Aida Nizar e Favoloso), attacchi, litigi feroci, accuse, bullismo e frasi sessiste: questo Grande Fratello 15 sta creando non pochi imbarazzi alla produzione e alla padrona di casa, Barbara D’Urso. Ogni giorno ce ne è una praticamente e ora, dopo quello che è successo nelle ultime ore in Casa, oltre al concreto rischio di ...