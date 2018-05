PSG | Buffon ad un passo | il Napoli piomba su Areola

Buffon : pronto un contratto di due anni per il PSG. La firma non appena si sarà risolto il rapporto con la Juve : Secondo quanto trapela da Parigi, per l'ufficialità bisogna aspettare il 30 giugno, scadenza del contratto di Gigi

Il sogno di Lapo Elkan : "Spero di battere il PSG di Buffon nella finale di Champions League" : Scudetto, Buffon e futuro Lapo lo ammette in un'intervista con La Gazzetta dello Sport : ' Provo grande soddisfazione per questo settimo scudetto. Sette è il mio numero fortunato, sono nato il 7 ...

Buffon-PSG ora è certo : sì in un mese : TORINO - Tutto fatto: Gianluigi Buffon nella prossima stagione giocherà nel Paris Saint Germain . E' una certezza sulla quale verrà posta la firma solamente tra qualche settimana, forse anche un mese, ...

All'ex numero uno della nazionale proposto un contratto di 4 anni con ingaggio doppio rispetto a quanto percepiva alla Juventus

Buffon non smette : incontro positivo con i dirigenti del PSG - presto la firma : FIRMERA' UN BIENNALE - Secondo quanto riportato da Sky Sport l'incontro ha avuto esito positivo anche se non è ancora tutto concluso. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore per trovare un ...

Juventus - Perin sempre più vicino. Buffon vola verso il PSG : TORINO - Non è stato questo il giorno di Mattia Perin alla Juve. Ma è stato in ogni caso un giorno buono per compiere nuovi passi spediti verso la riuscita della trattativa. A margine dell'assemblea ...

Buffon al Paris Saint Germain, mercoledì l'annuncio? Per l'ormai ex juventino pronto un ricchissimo biennale per lanciare l'assalto alla Champions con i transalpini

Buffon attende il PSG e ringrazia la Juve : 'Bisognava lasciare al momento giusto' : 'Sono felice perché ho passato i giorni più belli della mia vita alla Juventus. Sposo in pieno tutti i modi di operare della società. Posso solo ringraziare il presidente, purtroppo gli anni passano. ...

Buffon - il sì al PSG adesso non è più così scontato : ecco perché : Gigi Buffon ci sta ancora pensando: e non è più scontato il sì. L'offerta del Paris Saint Germain lo alletta, e lo inorgoglisce. Non è certo una questione di soldi, Buffon andrebbe a Parigi per...

Calcio - il futuro di Gigi Buffon dopo la Juventus : PSG ad un passo - addio immediato alla Nazionale? : Domenica scorsa Gianluigi Buffon ha detto addio alla Juventus dopo aver alzato il settimo scudetto consecutivo. Quello che da molti viene considerato il più grande portiere bianconero della storia, sembrava destinato a chiudere così la propria carriera, appendendo i guantoni al chiodo. In questi giorni questa ipotesi sembra però essere ormai sfumata del tutto, visto che Buffon è ad un passo dal PSG. “Il Psg? Ho bisogno di prendermi una ...

PSG - per Buffon l'onta della panchina... è vicina - : Spazio dunque in Champions League per lo juventino come riporta la Gazzetta dello Sport. Anche il nuovo allenatore Tuchel avrà un colloquio col francese per evitare sul nascere qualsiasi ...

