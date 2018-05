PS5 in arrivo tra tre anni? Sony non avrebbe indicato questo lasso di tempo riferendosi

eurogamer

: PlayStation 4 sta entrando nella fase finale del suo ciclo vitale, ma esattamente, cosa significa? - thepyramidcafe : PlayStation 4 sta entrando nella fase finale del suo ciclo vitale, ma esattamente, cosa significa? - _REDGala : RT @smartworld_it: PlayStation 4 sta entrando nella fase finale del suo ciclo vitale, ma esattamente, cosa significa? - smartworld_it : PlayStation 4 sta entrando nella fase finale del suo ciclo vitale, ma esattamente, cosa significa? -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Dopo il Corporate Strategy Meeting ditenutosi a Tokyo un paio di giorni fa, potreste aver notato diversi articoli spuntare in rete che parlavano di una PS5 intra tre.Una teoria basata su un articolo del Wall Street Journal e alcune dichiarazioni molto vaghe fatte dal CEO diKenichiro Yoshida e dal CEO diInteractive Entertainment John Kodera.Yoshida-san ha affermato che i trefiscali fino al 31 marzo 2021 sarebbero dedicati al collegamento con utenti e sviluppatori con PS4 come nucleo del business. Kodera-san ha aggiunto che gli stessi tresaranno un periodo in cui PlayStation si preparerà per un ulteriore salto verso la crescita futura. Read more…