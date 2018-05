Pronostico Champions League 26 Maggio | Real Madrid-Liverpool

Pronostico Aston Villa vs Fulham - Championship Finale Play Offs 26-5-2018 e Analisi : Championship, Finale Play Offs, Analisi e Pronostico di Aston Villa-Fulham, Sabato 26 Maggio 2018. Match tra due club di grande tradizione a caccia dell’ultimo posto disponibile in Premier. Aston Villa–Fulham, sabato 26 maggio. Un match che vale 180 milioni di euro e la Premier League! Sì, è proprio questa l’enorme importo che si aggiudicherà la vincitrice della Finale Play off di Championship, in programma sabato ...

Pronostico Aston Villa-Middlesbrough - Championship Play Offs 15-5-2018 e Analisi : Championship, Play Offs Semifinale di ritorno, Analisi e Pronostico di Aston Villa-Middlesbrough, Martedì 15 Maggio 2018. Bruce senza El Mohamady, Bamford dal 1′. Aston Villa–Middlesbrough, martedì 14 maggio. Il Boro è chiamato all’impresa per ribaltare la sconfitta di misura subita in casa all’andata dai Villans. La squadra di Steve Bruce è apparsa più in forma e cinica rispetto ai rivali che, nonostante ...

Pronostico Fulham-Derby County - Championship Play Offs 14-5-2018 e Analisi : Championship, Play Offs Semifinale di Ritorno, Analisi e Pronostico di Fulham-Derby County, Lunedì 14 Maggio 2018. Cottagers a caccia della finale di Wembley. Fulham–Derby County, lunedì 14 maggio. Nelle semifinali di ritorno dei Play Offs di Championship, scende in campo lunedì sera il Fulham che ospita il Derby County. I Rams arrivano a Craven Cottage dopo l’1-0 dell’andata a Pride Park dove, nonostante il dominio dei ...

Pronostico Middlesbrough-Aston Villa - Championship Play Off 12-5-2018 e Analisi : Championship, andata semifinale Play off, Analisi e Pronostico di Middlesbrough-Aston Villa, Sabato 12 Maggio 2018. Per Pulis bubbio Assombalonga-Bamford. Middlesbrough–Aston Villa, sabato 12 maggio. La seconda semifinale dei Play off di Championship mette a confronto la quinta contro la quarta classificata. Il Boro, galvanizzato dalla cura Tony Pulis, deve cercare di sfruttare il fattore campo giocando con passione e determinazione ...

Pronostico Derby County – Fulham - Championship Play Off 11-5-2018 e Analisi : Championship, andata semifinale Play off, Analisi e Pronostico di Derby County-Fulham, Venerdì 11 Maggio 2018. Jerome e Mitrovic dal 1′. Derby County–Fulham, venerdì 11 maggio. La formazione londinese allenata da Slavisa Jokanovic ha fallito la promozione diretta in Premier League perdendo per 3-1 con il Birmingham City, non approfittando del pareggio a reti inviolate del Cardiff con il Reading. Quella di Gary Rowett, invece, ...

