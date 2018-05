Pronostici Eliteserien 26-27-28 Maggio 2018 | Consigli Scommesse 12^Giornata

lanotiziasportiva

(Di venerdì 25 maggio 2018) L’, o meglio il campionato di calcio di massima serie norvegese, sta entrando nella sue fasi più calde e avvincenti. Un campionato da molti sconosciuto o poco approfondito ma che ha spesso e volentieri regalato splendido calcio, nuovi talenti nel panorama del calcio europeo e grandi soddisfazioni in ambito. Ed è proprio qui che interveniamo noi, cercando diarvi al nostro meglio con i nostriper fare cassa con la vostra schedina! Pronostico Vålerenga-Lillestrøm 26-05-ore 17:00 I padroni di casa vengono da una peante sconfitta subita nella sfida con il Tromsø per 3 a o mentre gli ospiti dal pareggio per 1 a 1 con la capolista Brann. Difficile dire chi uscirà vincitore da questo match e per questo noiamo di giocare over 2,5 visto l’elevato numero di reti messe a segno da entrambe le formazioni.o ...