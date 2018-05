Programmi TV di stasera | venerdì 25 maggio 2018 Su Italia1 Lethal Weapon II

Programmi TV di stasera - giovedì 24 maggio 2018. Su Canale5 Vuoi Scommettere? : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Rai1, ore 21.25: La mafia uccide solo d’estate 2 - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2017, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna. Prodotta in Italia. Primo episodio: Massimo, per paura di essere arrestato, si nasconde con mille scuse a casa dei Giammarresi. Lorenzo vive con trepidazione gli effetti della sua denuncia ai giornali e insieme a Pia decide di passare qualche giorno in un ...

Stasera in tv : Programmi tv di mercoledì 23 maggio 2018 : Sport in tv . Si giocano gli ottavi di ritorno dei playoff di serie C in diretta streaming e in pay per view sul sito www.elevensports.it : alle 20.30 Pisa-Viterbese Castrense , Alessandria-...

Programmi TV di stasera - mercoledì 23 maggio 2018. Scanzonissima contro l’ultima de Le Iene : Gigi e Ross in Scanzonissima Rai1, ore 21.25: Prima che la notte – 1^Tv Film tv di Daniele Vicari del 2018, con Fabrizio Gifuni, Dario Aita, Lorenza Indovina. Prodotto in Italia. Durata: 118 minuti. Trama: Cinque gennaio 1984. Sono da poco passate le 21. Giuseppe Fava, per tutti Pippo, giornalista scrittore, esce dalla redazione de “I Siciliani”, il giornale che dirige, e sale sulla sua Renault 5. Deve andare a prendere la nipote ...

Programmi TV di stasera - martedì 22 maggio 2018. Su Rai2 l’ottava stagione di Hawaii Five-0 : Hawaii Five-0 Rai1, ore 21.25: Il Capitano Maria - Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2017, con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini. Prodotta in Italia. Trama: Maria, anche grazie all’aiuto di Dario Ventura, che si è innamorato di lei e che lei ricambia, cerca di combattere la malattia del piccolo Riccardo e degli altri bambini che sono stati contagiati dai materiali illegali stivati nei container dei ...

Programmi TV di stasera - lunedì 21 maggio 2018. Su Tv8 l’addio al calcio di Andrea Pirlo in La Notte del Maestro : Andrea Pirlo Rai1, ore 21.25: Il Capitano Maria - Terza Puntata - 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2017, con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini. Prodotta in Italia. Trama: La guerra tra i Patriarca e il gruppo di giovani hacker di Annagreca è scoppiata. E proprio allora Luce, innamorata di Filippo, si unisce a loro, scappando di casa. Maria la cerca disperatamente, sa che è in pericolo, come Annagreca, anche se non sa il ...

Programmi TV di stasera - domenica 20 maggio 2018. Un Giorno in Pretura torna in prime time per il trentennale : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nel nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio ci sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini. Ospite in studio anche Fabrizio Gifuni, che il 23 maggio, in occasione della Giornata della Legalità, sarà in onda in prima visione su Rai1 con “Prima che la notte”. Da un suo libro omonimo, scritto insieme con Michele Gambino è tratto il film tv che vede ...

Programmi TV di stasera - sabato 19 maggio 2018 : The Good Dinosaur - Il Viaggio di Arlo Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Finale Dopo settimane di durissimi allenamenti, colpi di scena e spareggi inattesi, la competizione è arrivata al traguardo. I Vip in gara a Ballando con le stelle, si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima di questa edizione. Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, finalmente svelerà il nome della coppia che a passo di danza salirà sul gradino più ...

Programmi TV di stasera - sabato 19 maggio 2018. : The Good Dinosaur - Il Viaggio di Arlo Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Finale Dopo settimane di durissimi allenamenti, colpi di scena e spareggi inattesi, la competizione è arrivata al traguardo. I Vip in gara a Ballando con le stelle, si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima di questa edizione. Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, finalmente svelerà il nome della coppia che a passo di danza salirà sul gradino più ...

Stasera in tv venerdì 18 maggio 2018 : film - Programmi tv e varietà : Ed ancora Sport in tv . Si gioca l'ultima giornata del campionato di serie B , Diretta Gol sul canale Sky SuperCalcio alle 20:30 con le singole partite in diretta sui canali Sky Calcio dall'1 al 9. ...

Programmi TV di stasera - giovedì 17 maggio 2018. Su Rai3 Michele Santoro con M : Michele Santoro Rai1, ore 21.25: La mafia uccide solo d’estate 2 - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2017, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna. Prodotta in Italia. Primo episodio: Palermo convive con la morte di Mattarella e con un senso di spaesamento. Lorenzo trova delle carte sospette su un appalto e decide di far luce sulla questione, aiutato da Manna: più stanno insieme, più cresce il loro rapporto. Salvuccio nel ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 16 maggio 2018. Le Iene tornano al mercoledì : Giovanna "Nina" Palmieri Rai1, ore 20.30: Il Confine – Ultima Puntata - 1^Tv Fiction di Carlo Carlei del 2015, con Filippo Scicchitano, Caterina Shulha, Alan Cappelli Goetz. Prodotta in Italia. Trama: Sono passati due anni e la guerra di trincea è una lunga, inutile agonia. Franz diserta e, con l’aiuto di Bruno, finge di essere una staffetta italiana che ha perso la strada. Finalmente Franz può rivedere Emma e conoscere suo ...

Programmi TV di stasera - martedì 15 maggio 2018. Su Rai3 #cartabianca : Bianca Berlinguer Rai1, ore 21.25: Il Confine – Prima puntata - 1^Tv Fiction di Carlo Carlei del 2015, con Filippo Scicchitano, Caterina Shulha, Alan Cappelli Goetz. Prodotta in Italia. Trama: Trieste, estate 1914. Tre amici sono alle soglie dell’esame di maturità: Emma, figlia di un ricco commerciante ebreo, Bruno, figlio di un caposquadra al porto, e Franz, figlio di un ufficiale dell’Esercito Imperiale. I tre sono inseparabili e tra ...

Programmi TV di stasera - lunedì 14 maggio 2018. Su Rai1 Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada in Il Capitano Maria Rai1, ore 21.25: Il Capitano Maria - Seconda Puntata - 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2017, con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini. Prodotta in Italia. Trama: Maria continua ad indagare sull’attentato. Tutto fa pensare che l’autore sia il vecchio boss Vito Patriarca. Ma il Capitano comprende che sotto c’è qualcosa di molto più complesso. Chi è veramente Annagreca Zara, la misteriosa ...

Programmi TV di stasera - domenica 13 maggio 2018. Luigi Di Maio annulla la partecipazione a Che Tempo Che Fa : Luigi Di Maio Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nel nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio saranno ospiti Paolo Sorrentino e Toni Servillo, nei cinema con Loro 2, il secondo capitolo del film del regista ispirato ai fatti avvenuti in Italia tra il 2006 e il 2010 che gravitano intorno alla figura di Silvio Berlusconi, interpretato da Servillo. La signora del sabato sera di Rai1, Milly Carlucci al timone di Ballando con le Stelle ...