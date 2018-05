“Mi ha fatto venire il cancro”. Prodotto per bimbi sotto accusa. Lo usa per anni pensando che sia innocuo - ma poi arriva la diagnosi choc “Mi ha fatto venire il cancro”. Prodotto per bimbi sotto accusa : Ancora un caso e ancora una condanna per la Johnson & Johnson: una giuria californiana ha emesso un verdetto di condanna al pagamento di 25,7 milioni di dollari a favore di Joanne Anderson, 66 anni, una donna che ha sostenuto di aver sviluppato un cancro (un mesotelioma) usando il talco della società. La donna aveva sostenuto di aver sviluppato un cancro (un mesotelioma) per colpa del talco della società farmaceutica. Come ricostruito ...

“Sono pericolose - non usatele”. Ikea lancia l’allarme per il Prodotto difettoso : Un allarme che ha iniziato a circolare in queste ore, dopo che Ikea ha diffuso un comunicato ufficiale spiegando di voler ritirare uno dei propri prodotti perché considerato poco affidabile e quindi potenzialmente pericoloso per i clienti che avevano deciso di acquistarlo. In contemporanea, è subito scattato il tam tam sui social tra gli utenti. Si tratta, nello specifico, della bici “Sladda”, che il colosso svedese ha deciso ...

Bugatti Chiron - Prodotto l'esemplare numero 100 della hypercar da 2 - 5 milioni di euro : Allo scatto ha preso parte pure il presidente di Bugatti, Stefan Winkelmann , un passato in Lamborghini e Audi Sport. Di Chiron ne saranno prodotte solo 500 esemplaro , al ritmo di circa 70 ogni anno,...

Governo - requiem per Di Maio Così la strategia M5s è fallita Gigi? E' un Prodotto di marketing : Per due mesi Luigi Di Maio ha lanciato diktat a destra e a manca, restando infine con un pugno di mosche e dimostrando tutta la sua inconsistenza. Ma una manina fatata toglie la regola dei due mandati Segui su affaritaliani.it

PRIMO EMBRIONE ARTIFICIALE Prodotto SENZA OVULO E SPERMATOZOO/ Permetterà sviluppo di farmaci per la fertilità : Cellule staminali, PRIMO EMBRIONE totalmente ARTIFICIALE: il "blastoide" SENZA madre né padre è il PRIMO passo verso un umanoide ARTIFICIALE? La scoperta tra scienza ed etica(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:21:00 GMT)

“Ritiro immediato!”. Allerta alimentare. L’alimento di largo consumo è stato richiamato da tutti i supermercati : “Portatelo indietro”. Prodotto e lotti interessati : Ogni volta che si legge di un’Allerta alimentare c’è sempre grande preoccupazione. Oggi sono tutti molto più attenti a quello che si mangia e per questo motivo sempre più consumatori tendono a essere accorti e a non sottovalutare nessuna indicazione. Fortunatamente i controlli sui prodotti di facile consumo sono sempre più elevati e intensi, ma qualche volta è possibile che vi siano delle sviste che determinano il ritiro di un ...

La Tatangelo consiglia un Prodotto per perdere peso - ma è un falso : Nel mondo delle fake news, capitano le fake interviews. Parola di Anna Tatangelo, i cui fan l'avrebbero allertata di una sua presunta intervista rilasciata ad una testata contro cui la cantante intende ...

Philip Morris international riceve il prestigioso Good Design® Award design per iQOS - l’innovativo Prodotto alternativo al fumo : Philip Morris international Inc. (PMI) (NYSE: PM) è lieta di annunciare che l’innovativo prodotto elettronico a tabacco riscaldato che porta il nome di iQOS è stato premiato con il Good design® Award per la tecnologia sofisticata e l’elegante design centrato sul cliente che lo contraddistinguono. Il dispositivo iQOS, progettato in collaborazione con i consulenti di design Partners, riscalda il tabacco invece di portarlo a combustione, generando ...

L’inquinamento Prodotto dalle auto a benzina supera quello dei diesel : L’inquinamento prodotto dalle auto a benzina supera quello dei diesel Lo segnalano i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente. Secondo i produttori di auto, l’unica soluzione sarebbe l’elettrico ma i problemi sono ancora molti Continua a leggere

L’inquinamento Prodotto dalle auto a benzina supera quello dei diesel : L’inquinamento prodotto dalle auto a benzina supera quello dei diesel Lo segnalano i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente. Secondo i produttori di auto, l’unica soluzione sarebbe l’elettrico ma i problemi sono ancora molti Continua a leggere

“Wow!”. Bicarbonato - 10 usi che possono cambiare la vita : la ‘svolta’ per tutti noi. Ecco i modi (pazzeschi) per usare il Prodotto super economico che non manca mai : Il Bicarbonato di sodio è uno dei prodotti che non manca mai nelle nostre case. L’uso di questo prodotto risale a tempi antichi. Sembra infatti che abbia accompagnato la vita dell’uomo durante tutta la sua storia, dall’antichità fino ai giorni nostri. Si produce secondo il metodo Solvay unendo acqua, ammoniaca, cloruro di sodio (sale da cucina) e anidride carbonica, ottenendo così il Bicarbonato di sodio (NaHCO3) e ...

L'inquinamento Prodotto dalle auto a benzina supera quello dei diesel : Lo segnalano i dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. Secondo i produttori di auto, l'unica soluzione sarebbe l'elettrico ma i problemi sono ancora molti

'Per Di Maio vino scaduto Prodotto in Romania' - Salvini - : Roma, 15 apr. , askanews, 'Anche Di Maio, se continua a dire io, io, io o nessuno, non aiuta. Magari un bicchiere di rosso può servirgli'. Lo ha detto il segretario leghista, che ha commentato così l'...

Spotify : sarà uno speaker per auto il primo dispositivo Prodotto dal colosso della musica in streaming? : Queste ultime settimane per Spotify, il colosso svedese della musica in streaming, sono state uno dei periodi più importanti nella storia della società. Dopo mesi di preparazione, infatti, la società ha fatto il suo debutto in borsa con una quotazione che ha registrato un’accoglienza positiva e che lascia ben sperare per il futuro. La società domina già il mercato dello streaming di musica online, attraverso il suo servizio che raggiunge ...