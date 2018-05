: #News #Privacy,vari siti Usa offline in Europa - CybFeed : #News #Privacy,vari siti Usa offline in Europa - NotizieIN : Privacy,vari siti Usa offline in Europa - TelevideoRai101 : Privacy,vari siti Usa offline in Europa -

Secondo la Bbc, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento su trattamento e protezione dei dati personali (Gdpr) alcuniamericani sono momentaneamentein. Tra quelli non raggiungibili, il New York Daily News, il Chicago Tribune, il Los Angeles Times, l'Orlando Sentinel e il Baltimore Sun. Da qualche ora gli utenti europei che provino a visitare itrovano il seguente avviso: "Purtroppo il nostro sito non è attualmente disponibile in molti Paesi Europei(...) stiamo cercando soluzioni".(Di venerdì 25 maggio 2018)