Privacy | nuove regole | dalle buste paga alle ricette mediche cosa cambia per i cittadini

Gdpr - le nuove norme sulla Privacy stangata da almeno 2 miliardi per le Pmi

Cambiano le norme sulla Privacy. Le nuove regole dell'Ue per la protezione dei dati : Il GDPR riguarda l'Europa, ma avrà ricadute economiche importanti anche al di fuori della Ue e affari a gonfie vele per gli esperti di software e privacy di tutto il mondo, non fosse altro per ...

Pronte le nuove impostazioni di Facebook sulla Privacy - assicura Zuckerberg : Tante domande, accatastate tutte insieme, una dopo l’altra. E alla fine poche risposte, raggruppate in macrotemi, con le questioni più spinose prontamente evitate sfruttando l’effettiva mancanza di tempo. Si è risolto così l’attesissimo incontro tra Mark Zuckerberg e i leader dei gruppi politici del Parlamento europeo, svoltosi martedì pomeriggio a Bruxelles, e officiato da un Antonio Tajani, ...

Privacy : le nuove regole europee in vigore dal 25 maggio : Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali, e sulla loro circolazione. Il regolamento o anche GDPR, (General Data Protection Regulation) sarà direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati europei e quindi anche in Italia senza la necessità di decreti di recepimento. In Italia un intervento di raccordo tra il regolamento Ue e la normativa interna tuttavia è stato effettuato con ...

Dal 25 maggio entrano in vigore le nuove norme sulla Privacy - le imprese sono preparate? : ...dei dati" Nel caso del settore sanitario ad esempio a tutela del singolo e a garanzia dei dati personali sul suo stato di salute il legislatore ha prescritto alle realtà aziendali operanti nel mondo ...

Stretta sulla Privacy - WhatsApp vietata agli under 16. Cosa c'è dietro alle nuove regole : "Mi attendo novità corpose dal mondo Google. Per esempio, i 16 anni saranno l'età limite per aprire una gmail? E per YouTube, che è usatissimo dai giovani, che accadrà? Servirà l'intervento dei ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni/ Ma solo in Europa : come l’app si adegua alle nuove regole sulla Privacy : WhatsApp, novità in arrivo in Europa: vietata ai minori di 16 anni di età. Ecco come l'applicazione si adegua alle nuove norme europee sulla privacy e la "scorciatoia".(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:03:00 GMT)

Facebook annuncia nuove restrizioni per le app di terze parti per motivi di Privacy : Il team di Facebook continua ad apportare modifiche alle regole di policy del popolare social network. Scopriamo insieme quali sono le ultime della serie L'articolo Facebook annuncia nuove restrizioni per le app di terze parti per motivi di privacy proviene da TuttoAndroid.

Alla fine le nuove norme Ue sulla Privacy varranno solo per gli utenti Facebook europei : Un miliardo e mezzo di utenti Facebook, che pur non essendo europei avrebbero avuto la possibilità di essere protetti dalle nuove norme europee sulla privacy, non godranno di tale beneficio. Dal prossimo mese, quando sarà pienamente applicabile il nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr), saranno infatti soggetti a nuovi termini di servizio della piattaforma e, invece di ricadere come oggi sotto Facebook Irlanda ...

Facebook introduce nuove policy sulla Privacy nel rispetto delle nuove leggi europee : Facebook rilascerà nel corso di questa settimana le nuove politiche sulla protezione dei dati nel rispetto della nuova normativa europea che entrerà in vigore il 25 maggio. L'articolo Facebook introduce nuove policy sulla privacy nel rispetto delle nuove leggi europee proviene da TuttoAndroid.

Sanità - Leonardi - AIOP - : strutture pronte a nuove regole Privacy : Roma, , askanews, - Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali diventerà pienamente operativo il prossimo 25 maggio e per quella data le strutture sanitarie private ...

Facebook si adegua a nuove leggi Privacy : per under 15 servirà ok dei genitori : Funzioni limitate per gli under 15, riconoscimento facciale facoltativo e possibilità di modificare le impostazioni sulla pubblicità: Facebook si adegua alle nuove leggi sulla...

Facebook - nuove regole per la Privacy : "Per gli under 15 servirà l'ok dei genitori" : "Le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi Ue avranno bisogno del permesso di un genitore o di un tutore per compiere azioni specifiche su Facebook". Ad annuciarlo è il social network di...

Facebook : si adegua a nuove leggi Privacy - nuove tutele per tutti(3) : (AdnKronos) – Inoltre, Facebook chiederà alle persone di accettare la Normativa sui dati e le Condizioni d’uso aggiornate, nelle quali ci sono maggiori dettagli su come funzionano i nostri servizi. “Non chiediamo nuovi diritti per raccogliere, utilizzare o condividere i dati degli utenti su Facebook – precisa la società – e continuiamo a impegnarci a non vendere i dati degli utenti a inserzionisti o altri partner. ...