Privacy | in vigore la direttiva sulla protezione dei dati personali

Gdpr - cos'è e perché state ricevendo una raffica di mail/ Da domani in vigore nuova normativa sulla Privacy : cos'è il Gdpr e perché state ricevendo una raffica di mail. Da domani entra in vigore nuovo Regolamento sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:57:00 GMT)

Entra in vigore il Gdpr sulla Privacy : parte l’assalto via mail : «Ridateci il consenso» : Raffica di messaggi in vista dell’Entrata in vigore della legge europea che scatterà il prossimo 25 maggio. Ma l’esperto consiglia: è meglio non rispondere

Privacy : le nuove regole europee in vigore dal 25 maggio : Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali, e sulla loro circolazione. Il regolamento o anche GDPR, (General Data Protection Regulation) sarà direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati europei e quindi anche in Italia senza la necessità di decreti di recepimento. In Italia un intervento di raccordo tra il regolamento Ue e la normativa interna tuttavia è stato effettuato con ...