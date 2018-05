Privacy : vari siti Usa offline in Europa Tra questi anche il Los Angeles Times : Lo riferisce Bbc. Tra i siti irraggiungibili il New York Daily News, il Chicago Tribune, il Los Angeles Times, l'Orlando Sentinel e il Baltimore Sun

GDPR - NUOVA LEGGE SULLA Privacy/ Cos’è e perché tutte quelle mail : ecco cosa non cambia : Cos'è il GDPR e perché state ricevendo una raffica di mail. Da oggi entra in vigore nuovo Regolamento SULLA PRIVACY e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:23:00 GMT)

Privacy - nuove regole : dalle buste paga alle ricette mediche cosa cambia per i cittadini : Non solo pubblica amministrazione e grandi aziende: l'adeguamento al Gdpr , General data protection regolation, , ovvero quelle serie di regole europee che mirano a dare maggiore tutela alla nostra ...

Privacy - che cosa cambia da oggi per i cittadini con il Gdpr : Avete ricevuto decine di email di aziende che vi annunciano «modifiche sulla vostra Privacy»??Niente di strano:?da oggi ha efficacia il regolamento europeo sulla protezione dei dati. Imprese e Pa devono adeguarsi, ma gli utenti acquiscono nuovi diritti. E possono farsi risarcire quando subiscono un torto ...

Perché vi tempestano di mail : la Privacy cambia così con il Gdpr - Tutte le novità : Dal 25 maggio è applicabile la norma di protezione dei dati dei cittadini comunitari. Ecco come far valere i nostri diritti e come si sta adeguando l’Italia

Gdpr - cos'è e perché state ricevendo una raffica di mail/ Da domani in vigore nuova normativa sulla Privacy : cos'è il Gdpr e perché state ricevendo una raffica di mail. Da domani entra in vigore nuovo Regolamento sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:57:00 GMT)

GDPR e Privacy : anche le aziende extraeuropee sono obbligate ad adeguarsi. Quali proposte e strategie avranno adottato Microsoft e le concorrenti? : GDPR e privacy sono le parole d’ordine di questo mese, poiché il nuovo regolamento comunitario sta per attuarsi, a cominciare dal prossimo 25 maggio. E il settore tecnologico è in fermento, proprio per garantire appieno la salvaguardia dei diritti dei cittadini europei. Infatti, a decorrere dal 25 maggio 2018, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, è direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data ...

Nuovo regolamento europeo sulla Privacy : ecco che cosa cambia : L’introduzione del Nuovo regolamento sulla privacy europeo è stato annunciato da un evento senza precedenti: Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, invitato a rispondere alle domande dei parlamentari europei preoccupati per il trattamento dei dati personali su Facebook dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Ma al di là delle rassicurazioni del CEO di Facebook, il GDPR (General Data Protection Regulation) apporta rilevanti novità in tema ...

GDPR - cosa dice il testo del regolamento Privacy 2018 e perché ci riguarda : Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR(General Data Protection Regulation), emanato dalla Commissione europea per tutelare la privacy e rendere la gestione dei dati personali omogenea per tutti i servizi. Un malloppo di 99 articoli recepito dal Parlamento italiano e integrato all’interno della vecchia legge sulla privacy (risalente al 1995) che consentirà ai cittadini di avere il ...

La Privacy non è uno scherzo - le aziende dovranno adeguarsi : La Spezia - Nel pianeta del digitale questo momento lo chiamano "notification panic". Già perché il prossimo 25 maggio entra in vigore, senza possibilità di rinvii, il nuovo regolamento europeo sulla ...

Tecnologia e Privacy : Apple rimuove le app che condividono la posizione degli utenti a terze parti : La rivista specializzata 9to5Mac riferisce che Apple starebbe rimuovendo dal suo App Store tutte quelle app che condividono i dati di posizione degli utenti con altre parti senza l’esplicito consenso degli interessati. La procedura è giustificata dalla violazione delle linee guida dell’azienda: le app non dovrebbero trasmettere “i dati di localizzazione dell’utente a terze parti senza il consenso esplicito dello stesso o ...

Data Privacy - che cosa cambierà con l'arrivo del Gdpr : Roma, 9 mag. , askanews, Manager, esperti legali, associazioni di categoria e rappresentati del regolatore si sono confrontati presso il Centro Studi Americani a Roma in evento organizzato dalla ...

Direttiva Gdpr - perché la Privacy in rete resterà un’utopia : La normativa europea in arriva cambia lo scenario, ma non è detto che migliori davvero la tutela della nostra privacy in rete, complice il fatto che le norme, vecchie e nuove, ci chiedono autorizzazioni che molto spesso diamo senza prestare molta attenzione. Difficile, molto difficile passare inosservati in rete. ...

Direttiva Gdpr - perché la Privacy in rete resterà un'utopia : Ogni mattina un social media editor scopre che i dati dell'azienda per cui lavora vengono utilizzati da soggetti di cui non era a conoscenza. Ogni mattina Facebook rivela qualcosa di sé riguardo la ...