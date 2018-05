Polemiche su Battlefield 5 per inaccuratezza storica | DICE risponde

optimaitalia

(Di venerdì 25 maggio 2018)5 è stato svelato soli due giorni fa e subito sono partite le. Le prime riguardano la presenza dei personaggi femminili, visti dall'utenza più come un'operazione di marketing "pro-diversità" e che inoltre non rappresentano con accuratezzala Seconda Guerra Mondiale.Ma5 vuole divertire, non è una lezione di StoriaSì, in5 le donne sono ovunque: nei poster, nel gioco, nei trailer. Ma anche presenza di eprsona di colore in alcune squadre hanno fatto gridare allo scandalo. Ma davvero la serie diè stata sempre accuratamente? Tra l'altro le donne nel secondo conflitto mondiale hanno in certi casi partecipato, come ad esempio per l'Unione Sovietica, anche in prima linea.Lo sviluppatore,, ha quindi deciso dire sottolineando che il gioco non è stato pensato per essere un autentico simulatore di ...